Estos famosos apoyan a Chikybimbom tras su presunta suspensión en Telemundo

Ayer por la tarde, Chikybombom apareció en el programa “En Casa con Telemundo” retractándose por una serie de declaraciones que realizó durante un TikTok Live, cuando conversaba con el creador de contenido Jesús Cáceres.

Errar es de humanos y estamos contigo… ¡Vuelve! Telemundo no es lo mismo sin ti", comentó Aleska en apoyo a Chikybombom. Aleska Génesis – Actriz, conductora y empresaria.

Contexto…

En dicha plática, la dominicana se encontraba en un estado vulnerable, razón por la cual probablemente habló más de la cuenta. Ella dijo: “Telemundo ahora mismo se está preparando para botar a 500 gentes… 500 gentes… probablemente yo me vaya. Ahora mismo están botando… Están botando aquí… son temporadas“.

Hay varios problemas detrás de la aseveración de Chiky y el primero y más importante es que, por ser parte de la cadena como co-conductora de programas como el antes mencionado y “Hoy Día”, es muy fácil asumir que, si ella lo dice, “por algo será”. Es decir, ella trabaja en Telemundo, tiene amigos, compañeros y colegas posiblemente en todas las instancias. Su comentario pudo deberse a un chisme interno o a alguna conversación interna que llegó hasta sus oídos.

Dicho esto, la declaración de Chikybombom solo vino a sumarse a las declaraciones que previamente periodistas como Javier Ceriani han realizado sobre los posibles despidos que se vienen en ambas cadenas, es decir, TelevisaUnivision y Telemundo.

¡Consecuencias!

Las disculpas públicas no se hicieron esperar y se dice que,, además de tener que retractarse, la conductora debe asumir una suspensión de varios días antes de volver al show.

Esto dijo Chikybombom en video pregrabado que se compartió en el programa de ayer: “Hoy quiero aclarar un comentario inapropiado que hice la semana pasada, en un en vivo en redes sociales, sobre supuestos despidos en Telemundo. Quiero dejar claro que, como presentadora de la cadena, no tengo acceso a ese tipo de información interna. Por lo que reconozco que cometí un error. Lamento haber propagado este tipo de rumores”.

“Asumo total responsabilidad de mis actos, y pido disculpas a cualquier persona que se haya visto afectada por mis acciones. Especialmente en este momento en el que la cadena está teniendo tanto éxito”, concluyó la dominicana.

El apoyo…

Son muchas las celebridades que han reaccionado al video de la dominicana, todos en apoyo. Aleska Génesis, Carlos Adyan, Génesis Suero, Norky Batista, Aleyda Ortiz, Guty Carrera, Carolina Eustace, Natalia Alcocer, entre otros, han compartido mensajes positivos. Aleska, por ejemplo, con su mensaje resume lo que muchos de ellos piensan: “Errar es de humanos y estamos contigo… ¡Vuelve! Telemundo no es lo mismo sin ti”.

El público, por otra parte, está sumamente dividido. Los televidentes y usuarios de las redes sociales están siendo más críticos y mostrando menos empatía en algunos de sus comentarios en contra de la conductora y creadora de contenido.

Mientras que otros, que mantienen su cariño intacto por la conductora, también consideran que ella debe darse cuenta de su error. “La adoramos”, escribió una usuaria. Quien también agregó: “Pero tiene que recogerse un chin la lengua porque ella cree a veces que está hablando en el patio de su casa y, aunque los dominicanos tenemos mucho carisma y energía, no se puede perder la profesionalidad cuando se está en una cadena internacional tan importante”.

¡En conclusión!

Visto lo visto, creo que en el momento en el que fue evidente que la dominicana no se encontraba en total uso de sus facultades, al mostrarse en un aparente estado de ebriedad, la conversación debería haber concluido. O al menos, se tendría que haber evitado entrar en diálogos delicados que vulneraran cualquier aspecto de su vida personal y laboral. Habiendo dicho esto, sí, la principal persona que debe velar por su trabajo y su integridad es la conductora.

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