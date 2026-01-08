Chikybombom lanza terribles comentarios en contra de Manelyk González

La fotografía en la que Manelyk González posó junto a Luca Onestini la semana pasada sigue dando de qué hablar, pero ahora por la reacción y las declaraciones que ha realizado Chikybombom, conductora del programa “En Casa con Telemundo“.

La dominicana podría estar hablando desde incredulidad que le ha podido generar el accionar de Manelyk, cuando la mexicana profesaba su amor por Carlos “Caramelo” Cruz, para meses después terminar con él, sin dar razones sobre la separación.

El público, luego de escuchar lo que la mexicana ha dicho en diversos medios, ha optado por tomar dos vías; la primera, justificar el rompimiento por la distancia geográfica. Y la segunda, considerar que Manelyk aceptó tener un romance corto con el dominicano simplemente para aprovechar la fama y la popularidad que este obtuvo como ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars”, en donde ambos se conocieron.

Chikybombom convivió con ellos como pareja cuando juntos estuvieron realizando una cobertura especial desde República Dominicana. Y ahora, después de haber visto esa realidad, se topa con una imagen de Luca y Mane como si fueran los mejores amigos.

La conductora analizó los hechos durante su programa junto a Carlos Adyan y el resto de conductores. Destacando que si Manelyk es tan famosa y poderosa, ¿por qué sigue viviendo de la fama de “La Casa de los Famosos All-Stars”, generando contenido sobre lo que ahí vivió y con quiénes ahí compartió? Dio a entender que de alguna manera la mexicana se visualiza y se expone a sí misma como si fuese una celebridad del tamaño de Kim Kardashian.

Luego, también, arremetió en contra de las decisiones que toma con los hombres, asegurando que si cambió a “Caramelo” por Luca, no tiene razón de ser, ya que el italiano podrá tener dinero, mas no es el millonario que ella ansía conocer. Por otra parte, también señaló que entre el dominicano y el italiano, posiblemente su compatriota tenga más dinero que Onestini.

Hay que señalar que la opinión de Chiky es más subjetiva que objetiva. Porque independientemente de si Manelyk le cae bien o mal, como creadora de contenido, la mexicana es dueña de la “realidad” que vivió dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars”, porque la vivió, la padeció y la trabajó. Fue contratada para formar parte de dicha generación.

Dicho esto, la opinión sobre la fortuna de Caramelo y de Luca no se basa en el conocimiento real de las cuentas bancarias de ambos, sino en una percepción por lo que dicen unos y comentan otros.

Al final del día, todo esta situación parece más creada para seguir hablando de un tema, que a Telemundo le proporciona contenido exclusivo, ya que ningún programa de televisión hablará sobre esto, ya que tanto Luca y Manelyk, como lo que vivieron en dicho reality es contenido exclusivo de Telemundo, que TelevisaUnivision no tomarán en cuenta dentro de su agenda.

