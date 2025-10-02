Rodner Figueroa recuerda su polémica con Chiky BomBom: “Lo que dije lo reitero y lo sostengo”

Luego de varios meses en silencio, el conductor Rodner Figueroa decidió hablar de la polémica que se generó al compartir su opinión sobre los influencers que incursionan en la televisión, misma que ocasionó una explosiva reacción de Chiky Bombom. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

La controversia comenzó a partir de unos comentarios que el comunicador emitió el pasado mes de junio: “Los influencers no son conductores de televisión y se nota y es horrible (…) No saben hablar, no saben leer prompter, no tienen conocimiento de Comunicación Social, entonces no es el medio para ellos. El medio de ellos es un medio normal, natural”, expresó en ese entonces.

Y fue durante su visita al podcast “En positivo” de Lourdes Del Río que el venezolano aclaró los dimes y diretes que se generaron tras su mensaje. Sin embargo, reiteró la postura que planteó el tiempo atrás: tener éxito en redes sociales no es sinónimo de éxito en la televisión.

“Lo que dije lo reitero y lo sostengo (…) No desde la arrogancia, sino desde una fiel convicción de que para tú ser comunicador de televisión“, sentenció.

Y es que de acuerdo con su perspectiva, se trata de dos plataformas distintas que requieren de mucha preparación: “Aunque está muy desvirtuado hoy por hoy, te debes preparar, te debes capacitar… tiene que haber una formación académica. Tienes una responsabilidad enorme, no solamente ante el público sino también con la empresa. Yo sé lo que es llevar esa responsabilidad en el hombro. Yo mismo lo viví”, añadió.

Sobre la respuesta que obtuvo por parte de Chiky Bombom, influencer y conductora del programa ‘Hoy Día’, Rodner Figueroa comentó: “Yo ni siquiera estaba hablando de ella (…) Mi error, si hubo tal, fue no mencionar nombres. Precisamente no mencionar nombres para no herir y señalar a alguien que yo considere desempeñando esa función mal hecha. Si tu te cuelgas el sombrero, lo entiendo”.

Por esta razón optó por no alimentar la polémica: “No me tomé nada personal de lo que ella dijo. Está en todo su derecho de decirlo, esa es la belleza de la libertad de este país. Yo no iba a caer en ese juego de seguirle la corriente a ese comentario”, dijo para concluir.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Chiky Bombom? En una transmisión del show “En Casa con Telemundo”, la dominicana se mostró en desacuerdo con lo dicho por Rodner Figueroa: “No hay como coherencia en sus palabras porque él busca a los influencers para ir para su podcast y le lame bastante a los influencers para ir para su podcast para él lucrarse“, acusó.

La comunicadora concluyó su respuesta afirmando que: “Él y muchas personas como él tienen que entender que la televisión cambió, que tienen que soltar la batuta, que hay otras personas que tienen oportunidades porque, como un influencer que se le ha dado una oportunidad, como a mí, en la televisión, tiene todo el derecho de crecer”.

