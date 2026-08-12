Ante los rumores de supuestos despidos en Telemundo, Chikybombom se retracta

En las últimas semanas se ha corrido el rumor de que tanto Telemundo como TelevisaUnivision están a punto de enfrentar despidos fuertes. Masivos. Periodistas como Javier Ceriani han hablado sobre ello en sus programas y, por obvias razones, todo ha trascendido a los medios de comunicación.

Ahora bien, los rumores alcanzaron mayor interés cuando Chikybombom, a través de un live, aseguraba que Telemundo despediría, supuestamente, a 500 empleados. La conductora de “En Casa con Telemundo” estaba conversando con el creador de contenido Jesús Casares cuando lanzó la siguiente declaración:

“Telemundo ahora mismo se está preparando para botar a 500 gentes… 500 gentes… probablemente yo me vaya. Ahora mismo están botando… Están botando aquí… son temporadas”, dijo Chikybombom.

Lo dicho generó tremenda controversia, a tal punto que hoy la dominicana tuvo que salir a retractarse. A través de las pantallas del programa de la tarde, Chiky dijo lo siguiente:

“Hoy quiero aclarar un comentario inapropiado que hice la semana pasada, en un en vivo en redes sociales, sobre supuestos despidos en Telemundo. Quiero dejar claro que, como presentadora de la cadena, no tengo acceso a ese tipo de información interna. Por lo que reconozco que cometí un error. Lamento haber propagado este tipo de rumores”.

“Asumo total responsabilidad de mis actos, y pido disculpas a cualquier persona que se haya visto afectada por mis acciones. Especialmente en este momento en el que la cadena está teniendo tanto éxito”, concluyó la dominicana.

Aquí la declaración de la conductora de televisión y creadora de contenido:

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