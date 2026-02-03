Rumores sobre una posible separación entre Madison Anderson y Pepe Gámez golpean a los fans de “Pepison”

Hoy, Chikybombom, conductora de los programas “Hoy Día” y “En Casa con Telemundo”, le dio voz a un rumor que se ha manejado a susurros en las redes sociales, que tiene como protagonistas a Pepe Gámez y Madison Anderson, “Los Pepison” de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”.

Debido a que la pareja no es del todo pública a través de sus redes sociales ni en los programas de la cadena, son muchos los que han llegado a especular con la posibilidad de un rompimiento. Lo cual ha generado cierto caos en sus seguidores, ya que Pepe y Madison están comprometidos desde el año 2024.

La boda, de momento, se sabe que se realizará en dos partes, una en México y la otra en Puerto Rico. Se sabe que la casa en la que residirán en el país azteca se está construyendo en Mérida, y es un proyecto que les hace mucha ilusión a ambos.

Sin embargo, el hecho de que ni Pepe ni Madison lleven su relación como un estandarte publicitario, ni que se vendan o promocionen a través de la misma, ha generado que muchos crean que su romance no es tan sólido, que no va a ninguna parte y que lo más seguro es que no haya ni boda.

La verdad es que Madison y Pepe han estado trabajando mucho en los últimos años. Ella en sus emprendimientos, dos empresas, una de ropa deportiva y la otra su propia marca de maquillaje. En el caso de Pepe, hemos podido verlo con emprendimientos en redes sociales, de la mano con sus telenovelas en Telemundo.

Dicho todo esto, a través de las redes hemos podido ver que siguen activos en comentarios de apoyo y cariño en sus trabajos y publicaciones personales. También se siguen, ambos, en sus plataformas, que dentro del lenguaje digital implica que rompimiento no hay, pero tiempo al tiempo.

Eso sí, Telemundo con este tipo de temas, con contenido que solo ellos poseen, en ocasiones parece ser parte no solo de la difusión de rumores, sino de la creación de los mismos, como parte de su contenido, el cual en el mundo del espectáculo está de moda.

