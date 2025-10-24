Madison Anderson debuta como empresaria y lanza su propia línea de maquillaje

Luego de su triunfo en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos“, la reina de belleza Madison Anderson ha mantenido perfil frente a las cámaras y se ha enfocado en su vida personal… o eso era lo que se creía. Y es que en recientemente, la finalista de Miss Universe 2019 anunció el proyecto profesional en el que ha estado trabajando desde hace dos años.

Se trata de nada más y nada menos que su propia línea de ropa deportiva y maquillaje, que llevan por nombre ALAS y Madison Anderson Beauty, respectivamente: “Me siento sumamente contenta de poder por fin compartir este sueño que he estado trabajando en silencio por dos años”, reveló a través del programa ‘En Casa con Telemundo’.

El arranque oficial de este nuevo proyecto se dio desde la plataforma de Instagram, donde Madison Anderson compartió el primer vistazo a los productos de su marca por medio de diversas fotografías y videos.

“Hoy, en una nueva etapa como empresaria, traigo conmigo la grandeza y la fuerza que me define como mujer, para celebrar no solo la belleza que habita en mí, sino la que vive en cada mujer“, es el mensaje que colocó desde la cuenta oficial de sus emprendimientos.

Asimismo, la boricua se sinceró con sus fans sobre su propósito con estas marcas de belleza: “Madison Anderson Beauty no nace solo para embellecer, sino para recordarnos el poder, la resiliencia y la luz que somos“, reiteró.

Esta visión se alinea con la listada en su sitio web oficial: “Cada producto está diseñado para inspirar confianza y permitirle expresar su brillo, su corona y su individualidad”.

Es así como Madison Anderson celebra su debut como empresaria, dando una mirada a su lado más vulnerable: “Nació de la creencia de que la fuerza, la elegancia y la autoexpresión pueden coexistir en cada momento, ya sea en el gimnasio, en la calle o en sus rituales diarios“, expresó la famosa.

