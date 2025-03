Pepe Gámez está listo para tener hijos con Madison Anderson

Pepe Gámez y Madison Anderson conforman una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento gracias a su paso por “La Casa de los Famosos” y la historia de amor que se formó dentro de dicho reality. Y es a poco más de dos años de este proyecto que los enamorados se encuentran más felices que nunca con los preparativos de su boda y sus planes familiares. ¿Están listos para convertirse en padres? Aquí te contamos lo que dijeron.

En una entrevista reciente con la revista HOLA!, la feliz pareja reveló que el destino elegido para su enlace matrimonial es Puerto Rico, donde nació la ex participante de Miss Universo: “Es algo que siempre he soñado desde niña, siempre quería mi boda en Puerto Rico, así que yo me siento muy ilusionada con esta decisión”, contó.

Asimismo, confesaron que si bien la lista de invitados oscila entre las 100 y 300 personas, para ellos es importante estar rodeados de los seres queridos que los han acompañado en este camino.

“Queremos que en algún momento de la boda encerrarnos en un cuartito cinco minutos y conectar con esas personas que formaron parte de nuestra historia de amor“, se dijo durante la charla con el portal.

¿Pepe y Madison están listos para ser papás?

Al ser cuestionados sobre la posibilidad de ser padres, Madison Anderson no dudó en aceptar que no solo se trata de un plan, sino de un sueño que espera realizar junto al mexicano.

“Yo sí quiero una familia. Me encantaría poder vivir esa etapa como mujer y tener esa dicha de ser mamá, madre, esposa, todo eso me llena el corazón. Es un sueño que ojalá un día pueda cumplir“, declaró.

Por su parte, el actor Pepe Gámez aseguró que sin siquiera estar aquí, ya hablan con su futuro bebé: “Les voy a confesar algo… hace meses llevamos hablándole a un ser humano que aún no llega a nuestras vidas y ya le tenemos su nombre”, explicó emocionado.

No obstante, los enamorados quieren esperar a contraer nupcias para poder dar el siguiente paso: “Queremos de alguna manera, llevar los pasos correctos, casarnos. Y yo espero que la vida nos dé la bendición. Yo me muero por ser papá, ha sido mi mayor anhelo“, dijo para finalizar.

