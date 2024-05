¡Es oficial! Madison Anderson y Pepe Gámez se comprometen en Grecia

El viaje que comenzó como una escapada de la rutina para Madison Anderson y Pepe Gámez terminó con un gran cambio en su relación. Y es que la feliz pareja abandona Grecia con el nuevo título de “prometidos”. ¿Cómo se llevó a cabo la pedida de mano? Aquí te lo contamos.

Fue la propia ex reina de belleza quien dio a conocer la noticia de su compromiso con el actor a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un inesperado carrusel de imágenes y videos con los que inmortalizó dicho momento.

“¡El sí más fácil que he dicho!”, expresó la puertorriqueña para acompañar el emotivo post. “No puedo esperar a pasar ‘para siempre’ contigo. ¡Te amo tanto mi amor! Y como me dijiste ‘siempre seamos una relación de tres: tú, yo y Dios en el centro. Me voy de Grecia comprometida”, añadió.

Además de dichas palabras, el público quedó conmovido gracias a las fotografías en las que la feliz pareja posa muy sonriente con un despampanante horizonte de fondo mientras Madison Anderson muestra su flamante anillo de compromiso. Sin embargo, fue el breve audiovisual donde se aprecia el momento exacto en el que el mexicano le pregunta “¿Te quieres casar conmigo?”, el que terminó por convertirse en la estrella del show.

Por su parte, Pepe Gámez fue contundente con el mensaje que le dedicó bajo la publicación: “Te amo Madison”, dijo en destacando entre los miles de comentarios en los que las felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus fanáticos no pasaron desapercibidas.

Dentro de los famosos que se han pronunciado al respecto en redes sociales y les han brindado sus mejores deseos están la ganadora de la primera temporada del reality, Alicia Machado, Carlos Adyan, Giselle Blondet, Diego Soldano, Andrea Meza y Aleyda Ortiz, entre otros.

Madison Anderson y Pepe Gámez se conocieron durante su participación en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”; sin embargo, la chispa del amor se encendió tras su salida del reality, sorprendiendo a más de uno cuando luego de varias semanas anunciaron su relación ante las cámaras.

