Madison Anderson y la conmovedora sorpresa que le dio a Pepe Gámez en su cumpleaños

Tremenda sorpresa se llevo el actor mexicano Pepe Gámez luego de que su pareja, la reina de belleza Madison Anderson, le realizara una romántica comida junto al lago con motivo de su cumpleaños numero 40.

Fue desde su página oficial de Facebook, la ganadora de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” contó a detalle su plan para sorprender al actor de melodramas como “Mariposa de barrio” y “Falsa identidad”.

“Hoy es el cumpleaños de mi novio Pepe. Él está cumpliendo 40 años, obviamente yo quería hacer una gran fiesta con mucha gente, mucha comida, pero no, él no quería eso. Él me dijo ‘Madison quiero algo bastante tranquilo’, entonces con esa información tuve que cambiar todos mis planes y reinventé mi plan de hoy y voy a hacer algo super íntimo, algo super tranquilo que yo sé que a él le va a encantar“, reveló la famosa en el breve clip donde documento la sorpresa.

Madison Anderson planeó un picnic muy especial al aire libre y junto a un lago en el que no faltaron los obsequios y platillos que preparó para pasar una tarde tranquila, pero llena de sorpresas para Pepe Gámez.

Como era de esperarse, este regalo no tardó en causar revuelo dentro de la plataforma y volver a la puertorriqueña el blanco de piropos por ser una novia detallista.

“Hermosos, que buena idea de cumple”, “”Aawww!!! Super cute, me encantó tu idea. Se ven tan bellos juntos. Feliz cumpleaños para Pepe y un abrazote para tí Madi, te mega adoro”, “Que detalle tan lindo!! Que original!! Gracias por hacer el día de el morrito hello tan especial” y “Super, super original! quedo de show! Disfruten su amor”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Por su parte, Pepe Gámez no dejó pasar la oportunidad de agradecer el gesto de su pareja con un tierno mensaje: “Gracias por hacer este día tan especial mi amor. Entrar a esta nueva etapa contigo a mi lado es increíble. Te amo”, agradeció en redes sociales. “Agradecido con Dios por dejarme llegar a mis 40 con salud, amor, familia, muchos planes por comenzar y sueños por cumplir”.

