Madison Anderson y Pepe Gámez derraman miel en redes y las redes enloquecen

Son cada vez más los momentos que Pepe Gámez y Madison Anderson deciden compartir con sus fanáticos en redes sociales, haciéndolos partícipes de la relación que hicieron pública el pasado mes de agosto.

Uno de los más recientes incluyó la visita de su abuela a territorio mexicano, específicamente a Cancún, donde la ex finalista de Miss Universo se ha encargado de vivir una vacaciones de ensueño en compañía del actor.

En esta ocasión, el carrusel de imágenes estuvo compuesto de fotografías junto a su abuela. Sin embargo hubo una en la que Pepe Gámez también figuró, demostrando que su relación va viento en popa y ya hasta disfrutan de momentos en familia con sus seres queridos.

“Creo que una de mis cosas favoritas es reír intensamente con la gente que amo. O sea, me refiero ese tipo de risa en la que hay que gritar, llorar y te queda el estómago adolorido de tanto reír. Ahh…solo tengo que decir gracias a Dios🙏🏼 por momentos como estos“, escribió Madison Anderson junto a su publicación.

“Side note: mi abuela no sabe nadar y no esperaba las aguas heladas así que tuvimos que cargarla por todo el cenote jaja I’m sure you can imagine, pero la pasamos tannnn pero tan bien“, añadió la puertorriqueña.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Madison Anderson abre su corazón y da una mirada a sus escapadas en compañía del mexicano Pepe Gámez. Recordemos que la primera de ellas se dio a Nueva York y terminó siendo el lugar en el que confirmaron su romance sin miedo al qué dirán.

“Sometimes a stranger can bring new meaning to your life / A veces un extraño puede traer un nuevo significado a tu vida”, expresó la reina de belleza para acompañar una postal junto a Pepe Gámez desde el corazón de Central Park muy sonrientes.

El furor que causaron en ese entonces fue suficiente para que famosos como Diego Soldano, Poncho Denigris y Giselle Blondet compartieran su emoción ante el romance.

