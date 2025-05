Pepe Gámez dedica romántico mensaje a Madison por su segundo aniversario

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos” no solo trajo consigo el indiscutible triunfo a Madison Anderson, también le dio la oportunidad de conocer al amor de su vida, con quien está a punto de llegar al altar: Pepe Gámez.

A pesar de mantener los detalles de su relación fuera de los reflectores, la parejita consiente a sus seguidores con una que otra mirada a los momentos más felices dentro de su romance. Tal fue el caso de su romántica interacción en redes sociales con motivo de su segundo aniversario.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el actor mexicano Pepe Gámez compartió una conmovedora publicación en la que se dejó ver junto a la boricua enfundados en elegantes atuendos que consolidaron su imagen de una pareja “sacada de revista”.

Madison Anderson lució un ‘Little black dress’ de satin y con cuello halter que se abrazó a su silueta de reloj de arena. Unas medias y zapatos stiletto en el mismo color fueron el complemento perfecto para su propuesta en moda. Por su parte, el histrión que ha participado en melodramas como “Juego de Mentiras” y “Amores que engañan” optó por un traje gris y camisa negra.

Sin embargo, el mensaje con el que acompañó su post desató furor entre su comunidad digital, pues dejó claro que su romance con Madison va viento en popa y se encuentran más enamorados que nunca.

“Dos años llenos de tanto: amor, lucha, acuerdos, aprendizajes, conversaciones… Te amo, Madi. Aún queda mucho camino por recorrer, y los próximos pasos serán épicos, mi amor“, escribió el famoso desde su perfil.

Mientras tanto, Madison Anderson no se quedó atrás y respondió a esta muestra de cariño con unas palabras de su autoría: “Es un regalo hacer la vida contigo. Te amo“, se lee bajo la publicación. Para sorpresa de sus fans, esta no sería la única actividad de la conductora en redes sociales, pues la ex participante de Miss Universo retomó el mensaje de Pepe Gámez desde sus historias de Instagram, haciendo eco del mismo.

Seguir leyendo:

• (FOTOS) Madison Anderson brilla en los Puerto Rico Fashion Awards con un vestido sirena

• Pepe Gámez está listo para tener hijos con Madison Anderson

• Pepe Gámez y Madison Anderson se pasean por casa que convertirán en hotel boutique