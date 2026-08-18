Crecen los rumores alrededor de Chikybombom y también la envidia

Por alguna extraña razón, Chikybombom es una de las personalidades de televisión que en la actualidad recibe mucho “hate” y crítica desmedida. Si bien es cierto que ha dado declaraciones controversiales y ha presentado argumentos incendiarios, no está alejada de lo que hemos visto y escuchado de otros conductores de televisión como Carlos Adyan, Penélope Menchaca, Verónica Bastos, Raúl de Molina, Lili Estefan y la Carolina Sandoval.

Por extraño que parezca, muchos de los que tanto la señalan insisten en que nunca debió salir del mundo de las redes sociales. Y critican que su popularidad la haya llevado a tal punto de ser conductora de dos programas de televisión en Telemundo: “Hoy Día” y “En Casa con Telemundo”.

Su más reciente problema mediático la ha vuelto a dejar en “el ojo del huracán”. Y ahora se ha desatado un aparente boicot hacia la dominicana en sus redes sociales. Algunos usuarios de estas plataformas están reportando sus ‘lives’.

¿Cuál es la intención? Aparentemente, hacerle daño, bloquear uno de sus posibles ingresos, ya que recordemos que, como creadora de contenido, ella sí monetiza a través de sus plataformas digitales.

Dicho esto, los rumores a su alrededor crecen y son muchos los que dicen que la dominicana ya no regresará a Telemundo y que, posiblemente, de hacerlo, este podría ser el último año como conductora de la cadena.

La especulación no se termina a su alrededor y, repito, el “hate” se está incrementando. Personalmente, creo que esto es más envidia. A muchos les cuesta ver “ojo bonito en cara ajena”. El mundo de la televisión y las redes sociales funciona como lo hace hoy en día y son muchos los creadores de contenido que han saltado de las redes y del YouTube a la pantalla chica.

Crecer, mejorar, tener ambiciones y aspiraciones no debería ser visto como un “pecado”, algo digno de castigar, y tampoco debería considerarse negativo que estos talentos encuentren un espacio de difusión de mayor alcance. La verdad es que son los productores y los dueños de los medios los que sí deben tener cuidado con los procesos de selección y que todo debe ser considerado.

Es decir, hay creadores de contenido que son más para realities, para programas de competencia, y otros que en efecto tienen el talento de la comunicación y pueden estar frente a una pantalla conduciendo un programa. Las redes sociales en la actualidad han surgido para que muchos encuentren ahí un espacio, una plataforma, un lugar de trabajo. Porque la vida laboral, en ocasiones, parece tener una puerta exclusiva a la que muy pocos tienen acceso.

Ahora, no hay mal que por bien no venga. Porque todo esto ha generado que Chiky se ponga aún más activa en sus redes sociales y que, en efecto, esté compartiendo más contenido y esto, claro, a sus haters no les gusta ni un poquito.

Sigue leyendo más de Chikybombom aquí:

Estos famosos apoyan a Chikybimbom tras su presunta suspensión en Telemundo

Ante los rumores de supuestos despidos en Telemundo, Chikybombom se retracta

Rumores sobre una posible separación entre Madison Anderson y Pepe Gámez golpean a los fans de “Pepison”