Todo listo para el estreno de “Juego de Villanos” de Telemundo, en Octubre

Este reality nos mostrará a un total de 18 celebridades que competirán dentro de un “Juego de Villanos” que prevé su estreno para el mes de octubre del presente año. Es decir, que una vez entremos a la etapa final de “Top Chef VIP 5”, iremos conociendo con certeza los nombres de los famosos que aceptaron este reto.

De momento se dice que Luca Onestini, Gina Calderón, Alicia Machado, Sergio Mayer, Julia Argüelles, Naomi Mejía, Aleska Génesis y hasta Caeli integran este proyecto. Ellos, en compañía de los diez restantes, pondrán a prueba su astucia y estrategia para superar a sus rivales y conquistar el título de “Emperador Villano” y $200,000 dólares en efectivo.

“Con ‘Juego de Villanos’, reafirmamos nuestro compromiso de seguir innovando y evolucionando el género de los realities con formatos originales que sorprendan, entretengan y conecten con nuestra audiencia de maneras inesperadas”, dijo Javier Pons, Chief Content Officer y Head of Telemundo Studios. “Por primera vez, vamos a reunir a personalidades que han dejado huella por su carácter, su estrategia y su capacidad de generar algunos de los momentos más memorables de la televisión”.

Las cualidades que podrían asegurarle la victoria a cualquiera de estos villanos consisten en saber manipular, negociar y superar a sus rivales en una serie de desafíos diseñados para poner a prueba su estrategia y capacidad de juego.

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