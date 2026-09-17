Dicen que Luca Onestini encontró el amor en “Juego de Villanos”; ¿para darle celos a Aleska Génesis?

Según los rumores, el nuevo reality de Telemundo ya va muy avanzado en sus grabaciones, al punto que ya se han dado a conocer al menos tres nombres de posibles personalidades eliminadas, y el nombre de una famosa que decidió abandonar la competencia. Estamos hablando de “Juego de villanos”.

Las eliminadas hasta hoy, según dicen nuestras fuentes, son: Julia Argüelles y Yina Calderón. Mientras que la celebridad que abandonó el juego, por disconformidad, es nada más y nada menos que Aleska Génesis, quien no pudo aceptar, que aparentemente haya ciertos favoritismos hacia Alicia Machado.

Se supone que algunas de las celebridades que son parte de este reality son: Sergio Mayer, Luca Onestini, Yina Calderón, Aleska Génesis, Julia Argüelles, Alicia Machado, Luca Onestini y Arleth Terán, entre otras. El nuevo rumor sobre este programa ha puesto los nombres de Luca y Arleth en la misma oración.

La periodista Mandy Fridmann, en conversación con Javier Ceriani, dio a conocer esta semana, que Luca Onestini podría haber iniciado un romance con Arleth Terán, reconocida actriz de origen mexicano.

El nombre de Luca no es extraño para nuestros lectores. Muchos le conocimos gracias a “La Casa de los Famosos All-Stars”, en la que se llevó el segundo lugar de la competencia. Fue aliado de Lupillo Rivera, Paulo Quevedo, Aleska Génesis y Rosa Caifa. Co-fundador y parte esencial de los famosos “Palulus”, y exnovio de Aleska.

Terán, por su parte, es reconocida por haber participado en telenovelas como “Primer amor a mil por hora”, “Tú y yo”, “Doménica Montero”, “Mi pequeña traviesa” y series como “Mujeres asesinas”, entre otras producciones.

Por ahora se desconoce si el rumor trae algo de veracidad, pero de ser cierto, muchos creen que Luca pudo haber realizado esta jugada, dentro de la competencia, para darle celos a Aleska Génesis y desestabilizarla dentro de la competencia. La verdad es que, al no tener todo el contexto de lo que ha pasado dentro del reality, poco podemos inducir al respecto. Resta esperar que finalice “Top Chef VIP 5”, para que entendamos las decisiones y estrategias de cada participante.

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