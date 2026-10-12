Yina Calderón asegura que Alicia Machado es la peor villana que ha enfrentado en un reality

“Esa señora es dura”, dice Yina Calderón cuando describe a Alicia Machado. La venezolana compartió créditos con Calderón en el reality “Juego de Villanos” de Telemundo. Este programa se estrenará el 20 de octubre, un día después de la final de “Top Chef VIP 5”.

Yina y “La Machado” parece que no tuvieron una buena convivencia en la competencia y al día de hoy se desconoce si son o no amigas después de dicho proyecto. Sin embargo, Yina se mantiene fiel a su estilo y siempre se muestra capaz de reconocer las bondades de una participante o compañera aun y cuando esta no haya sido de su agrado.

Las declaraciones y observaciones de Yina, por otra parte, nos permiten entender que en este juego nuevo de Telemundo veremos a una Alicia Machado muy adentrada en su papel de villana. Y recordemos que la premisa de este juego no requiere la complacencia del público. Aquí el televidente se sentará a ver villanos y ganará aquel que mejor juegue acallando la voz de su conciencia.

Aún no he podido ver nada relacionado con este nuevo programa, pero en los últimos meses Alicia Machado ha estado involucrada en una serie de temas que la han llevado a ser cuestionada y rechazada por buena parte del público. Fue cuestionada por las formas en las que decidió apoyar y buscar fondos para los afectados por los terremotos en Venezuela. Meses después protagonizó una desafortunada conversación mediática con “La Divaza”, por el papel de esta en “Top Chef VIP 5”.

En este sentido, cuando ya sabes que cuentas con un fuerte grupo de detractores, jugar a no tener nada que perder porque ya te encuentras en una zona de inferioridad frente a la opinión pública, posiblemente te lleva a jugar para ganar sin temer a las consecuencias.

¿Qué es lo peor que le puede pasar a Alicia Machado en este programa? Ya de por sí creen que es mala en todos los sentidos. Desde esta óptica, personajes como Sergio Mayer, Salvador Zeboni, Luca Onestini y la mismísima Aleska Génesis también corren con la misma posibilidad estratégica. Ya son considerados malos. Aquí entonces buscan ser el más malo de todos.

Pero entonces vamos al meollo del asunto. El programa en sí tal vez nos permitirá conocer quién es verdaderamente malo, genuino en esta vena negativa de su personalidad. Mientras que otros probablemente descubrirán que el personaje les gusta, pero la realidad misma del malvado no les va en la vida real, y es posiblemente difícil de sostener.

Todo esto lo vamos a poder descubrir el 20 de octubre por Telemundo, en un programa que será conducido por uno de los personajes más anárquicos de la televisión mexicana. Facundo.

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