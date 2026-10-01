Aleska Génesis dice que Verónica Bastos debía ser parte de “Juego de Villanos”: “Demasiado veneno desperdiciado”

“Juego de villanos” es el nuevo reality de Telemundo. El proyecto conducido por Facundo tiene como fecha de estreno el 20 de octubre del presente año. Y ahora que ya se han desvelado los nombres que conformarán esta primera edición, Aleska Génesis puede hablar más al respecto.

La venezolana estuvo como invitada a “La Mesa Caliente” y a través de las redes sociales lanzó un fuerte comentario. Destacando que una de las conductoras de este programa debía ser parte del proyecto de villanos. Aleska expresamente escribió en un comentario de Instagram: “Yo sigo diciendo que Verónica Bastos tenía que estar ahí… Demasiado veneno desperdiciado”.

Recordemos que Bastos es parte de “La Mesa Caliente” y siempre ha sido considerada una de las voces más fuertes del programa, así como la más picosa a la hora de repartir comentarios sobre lo que sucede en el mundo del entretenimiento.

Su personalidad en la industria ha hecho que el público televidente tenga una opinión dividida sobre ella. Algunos la aman, otros no aprecian su forma de ser.

Sea como sea, la periodista se ha convertido en un referente de información no solo dentro de Telemundo, sino en el mundo del entretenimiento en sí. Sus años de trayectoria, por otra parte, le han permitido contar entre sus contactos con muchos de los personajes más fuertes y polémicos del gremio, razón por la cual la información suele estar al alcance de su mano.

Ahora bien, ¿esto la hace una fuerte candidata para “Juego de Villanos”? Totalmente sí. Lo que necesita este programa son personalidades con proyección, trayectoria y sobre todo que sean capaces de convertirse en titiriteros, tanto de la información como de sus pares.

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