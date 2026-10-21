Crítica: Arranca “Juego de Villanos” con protagonistas sobreactuados

El primer capítulo de “Juego de Villanos” está dando mucho de qué hablar por cuatro personas: Alicia Machado, Yina Calderón, Aleska Génesis y Luca Onestini. Por ahora, estos cuatro nombres son sinónimo de contenido dentro de este juego.

De entrada, la villa de los villanos es preciosa, colorida, espaciosa y lujosa. Nada mal para los protagonistas de este cuento del mal. Ahora bien, hablando del ingreso o de la llegada de cada participante, se aplaude la producción que muchos crearon alrededor de sus personajes y de lo que se dice de ellos. Sin embargo, aquí, como en “Top Chef VIP 5”, aplica eso de “menos es más”.

¡Y empezó el espectáculo!

El ingreso de Aleska como show y narrativa fue el mejor. Llegó en un auto policial, escoltada por dos agentes. Le decomisan frente a las cámaras un supuesto reloj de lujo, mientras que ella ingresa a la villa ya sea con el original o con un segundo reloj bajo la manga. ¿Ladrona? Aleska retomó así lo que personalmente ha vivido como estrella de reality, que una vez fuera de juego se ha visto tras las rejas en Ciudad de México. ¡Bien por Aleska!

Luego la entrada de Luca Onestini fue igual. Lleno de besos en el cuello, con varias modelos no dejándolo salir del auto. Sencillo. Perfecto. Casi real. ¡Bien por Luca!

Yina Calderón es “showcera”. Es parte de su esencia y de la identidad del personaje que ha creado para las redes sociales y para los realities. Se entiende. Se acepta. Se reconoce como tal. Su ingreso forma parte de su identidad visual. ¡Bien por Yina!

Alicia Machado llega conduciendo su propio auto de lujo. Una imagen de mujer fuerte y empoderada que le dice al mundo que ella decide a dónde va y que básicamente lo hace bajo su propio pie. Conductora de su presente y arquitecta de su futuro. Llegó como una reina. ¡Bien por Alicia!

La sobreactuación…

No todos cayeron en este recurso, y algunos que sí lo hicieron no se vieron tan mal. El problema es que muchos abusaron de este recurso constantemente. Sergio Mayer, La Poderosa, Sandra Itzel, Salvador Zerboni, Plutarco Haza… Se entiende que abusen del personaje a nivel visual y verbal, porque son actores, pero hay un momento en donde el recurso se vuelve agotador para el televidente.

El abuso de este recurso además genera desconcierto. Esta opción sobreactuada de lo que sea que son, personaje de ficción o persona real, crea incertidumbre en el televidente. Hay un punto en el que no sabemos qué estamos viendo. ¿Es esta una serie de televisión con personajes guionizados? ¿Es esto un reality show en donde conoceremos si los villanos que vimos en otros proyectos son realmente tan malos como creíamos?

Muchos entendimos que estábamos viendo eso, personalidades reales demostrando qué tan malos o qué tan buenos son. La sobreactuación no es necesaria bajo esa premisa. Personalmente, me interesa saber qué tan malo es Luca o qué tan bueno es a la hora de jugar con mente fría y calculadora.

¡House of Villains!

“Juego de Villanos” está basado en el reality “House of Villains” de NBC. El show en Estados Unidos ha tenido mucho éxito y ha logrado conectar con el televidente anglosajón. Sin embargo, buscar replicar el estilo total de este proyecto no es necesariamente la mejor opción.

Retomar el nombre, el concepto, las dinámicas y el modelo de conducción no es problema. Es lógico, obvio y evidente, pero a la hora de hacer la versión latina se tenía que tomar en cuenta el gusto del público hispano.

El humor latino no es igual; la forma de hacer chistes y rematarlos no se parece. Muchos latinos en Estados Unidos siguen prefiriendo a sus comediantes hispanos, porque les cuesta entender el humor de los locales. Eso es un hecho. Para el televidente hispano, la sobreactuación en ocasiones es vista como una payasada.

El programa acaba de empezar; esperemos que los participantes logren dosificarse, porque de seguir así para muchos podría ser insostenible ver el show. Sobre todo cuando ya Telemundo contaba con un reality similar bajo el título de “Los 50”.

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