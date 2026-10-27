Josh Martínez conduce “Juego de Villanos Sin Censura” para Telemundo

El exhabitante de “La Casa de los Famosos 6” de Telemundo, Josh Martínez, se ha unido a la cadena Telemundo para una nueva aventura laboral, y se estrena como conductor del espacio “Juego de Villanos sin Censura”. En el programa, Josh tiene la oportunidad de analizar el juego de los participantes, tanto como sus estrategia.

Recientemente conversó con Yina Calderón, la segunda eliminada de la competencia, y Josh destacó que, sobre la base del contenido que Yina ofrecía, le parecía que su eliminación había sido demasiado prematura y que personalmente le habría gustado que durase más en competencia.

En este espacio, Josh no aparece solo en pantalla; él comparte junto a Penélope Menchaca y Clovis Nienow. Martínez está demostrando lo multifacético que puede llegar a ser frente a las cámaras de Telemundo, porque no solo tiene experiencia como “chico reality”, sino también como conductor y crítico.

Aparte del trabajo que está desarrollando en este espacio “Sin Censura” para Telemundo, podemos decir que Josh Martínez ha sabido capitalizar el éxito que obtuvo dentro de “La Casa de los Famosos 6”. Al igual que muchos de sus excompañeros, Josh no ha parado. Ha estado trabajando con NBC y siendo parte de varias galas importantes de la industria de la música, el cine y del entretenimiento en general.

Te podemos anticipar que debes estar pendiente de nuestras plataformas digitales porque pronto te traeremos una entrevista exclusiva con Josh, en donde hablaremos de este nuevo rol que desempeña para la cadena y de cómo ha cambiado su vida después de “La Casa de los Famosos 6”.

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