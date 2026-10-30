Aleska Génesis recibe un fuerte comentario de Alex Ghita y los fans lo acusan de querer buscar foco a costa de ella

Aleska Génesis es parte de la primera temporada de “Juego de Villanos”. La venezolana está en el pensamiento de varios de sus compañeros, aun y cuando ella no esté planeando o tramando algo para los procesos de eliminación recientes. Hemos podido ver cómo Alex Ghita y Alicia Machado creen que fue Aleska la que estuvo detrás de su sentencia, cuando las conversaciones expuestas en el reality demuestran que los autores intelectuales de todo fueron Lis Vega y Sergio Mayer.

Como resultado de esta estrategia, Ghita se convirtió en el tercer eliminado del programa. Lo que aparentemente no le sentó nada bien, porque una vez fuera de juego, ante las burlas de las personas que se vieron perjudicadas por sus traiciones, el español retomó las redes sociales para responder, pero señalar a Aleska Génesis.

En Instagram, el tercer eliminado escribió: “Aleska, vamos a poner las cosas en perspectiva. Si alguien estuvo haciendo más por el otro, precisamente fui yo. Tú te encargaste de la lavandería, de los masajes y de tenerme bastante bien atendido. Vamos, que me prestaste unos cuantos servicios… que vio toda la audiencia”, comentó Guita.

Concluyó su comentario así: “Como caballero que soy, te devolví algún que otro favor estratégico y de paso le di un poquito de emoción a tu grupito de amigüis enviándolas a casita por Halloween. Todo esto viene porque estás dolida por Alicia Machado; asúmelo, siempre fue tu patrona”.

Hagamos memoria…

“Juego de Villano” es un reality en donde no hay buenos, necesariamente, sino malos. No hay víctimas, dizque, solo victimarios. Pero dentro de todo este caos hay algunos que caen mejor que otros. Y sin deberla ni temerla, Aleska Génesis se volvió un objetivo en el juego de Alex Ghita, tanto como él mismo fue pintado como ‘target’ para la venezolana, como recomendación de Yina Calderón.

El mensaje de Alex en contra de Aleska en Instagram se percibe con burla e incluso altanería. Sin embargo, ella sigue en competencia y él ha sido eliminado. Ella lo usó a él tanto como él buscó utilizarla a ella. Dentro de la competencia, Ghita solamente tenía un aliado, y era Alicia Machado. Mientras que Aleska aún se mantiene ganando dentro del juego. Varios quieren colaborar con ella, y encontró fuertes lazos de amistad sincera en Yina Calderón, Yam Yam, Sandra Itzel y Awilda.

En resumen, no sabemos si Aleska Génesis podrá ganar esta competencia, pero en comparación con Ghita, la venezolana parece tener muchísimas más razones para sentirse vencedora por encima de los resultados evidentes del juego del español.

¡Las amigas de Aleska reaccionaron a la eliminación de Ghita!

Todo tiene consecuencias. Alex Ghita trabajó directamente en las eliminaciones de Sandra Itzel y Yina Calderón. Dos golpes directos hacia el equipo de Aleska Génesis, a quien le mintió siempre. Entendiendo esto, es lógico que ambas celebren su eliminación y que no lo tengan en alta estima. Igual, Aleska.

Por esta razón, al enterarse de que el autor intelectual de sus “desgracias” en el juego está fuera, no dudaron en ir a la cuenta de Instagram de Telemundo para escribir los siguientes comentarios:

Se fue la princesa", comentó Yina Calderón, – Empresaria y experta en realities.

Y se marchó el que confiaba en sus grandes “amigos”, que efectivamente hablaban mal de él a sus espaldas; es que su gran consejero hasta lo llamó pu… español. 😱😱😱 Todo lo que dije SIEMPRE FUE VERDAD Y SE CONFIRMÓ; lástima que no me creíste porque eres igual que esas alimañas… Adoro los finales felices", declaró Sandra Itzel, – Actriz y cantante.

La reacción de Yina y Sandra también incentivó la de Aleska que escribió: “Se fue como lo que es 🐀 No lo dejaron ni hablar”. Y buena parte de su público la apoya y aseguran que lo que Ghita está comentando en redes es por buscar foco para postularse así para “La Casa de los Famosos 7”.

Los fans de Aleska le piden que no le responda con estos argumentos: “Aleska mejor no le respondas; es darle foco a este hombre que, como quedó bien mal y odiado por todos en la casa, quiere venir a figurar con Aleska”. “Este aún no se ha dado cuenta de que fue el más usado que baño de terminal y quiere llamar la atención; lo que diga de Áleska es como un eco, eco, eco, eco y puf, se desaparece…”

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