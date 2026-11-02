Aleska Génesis y Alicia Machado se reconcilian en reality de Telemundo: Así surgió “Aliceska”

Desde hace varios años atrás se generó una extraña enemistad entre Alicia Machado y Aleska Génesis. Todo aparentemente empezó durante “La Casa de los Famosos 4”, en donde Génesis inició un breve romance con Christian Estrada, quien para ese entonces era ex de la Miss Universo. Por alguna razón, Alicia centró su descontento público en su compatriota, generando así entre ellas una fricción pública que escaló con el transcurso de los años hacia la desacreditación mediática mutua.

Lo anterior parece haber quedado en el pasado, porque gracias a “Juego de Villanos”, el nuevo reality de Telemundo, ambas han podido compartir y aparentemente aclarar sus diferencias.

El primer paso para el cambio lo dio Alicia…

La reina de belleza se percató de que Sergio Mayer, como muchos otros en el juego, intentó adueñarse de los conflictos entre ellas para usarlos en su beneficio. Tratando de mover fibras sensibles en Aleska para así influenciarla a la hora de votar a favor o en contra.

Pero para que exista una reconciliación, ambas deben dar el paso y Aleska decidió no dejar que la intención de Alicia quedase sin efecto. Aceptó la conversación y dio un paso al frente al pedir disculpas por cualquier situación que ella pudo haber propiciado sin querer que haya lastimado a su compatriota en el pasado. Con lágrimas en los ojos, Aleska le hizo ver a Alicia que ella está intentando hacer las cosas bien. Y creo que en este reality hemos podido ver los procesos de la exnovia de Luca Onestini.

La verdad es que este reality ha demostrado que ella decide creer en muchas ocasiones. Y que, aun y cuando esté con los números hasta el cuello en desventaja, ella sigue peleando por los suyos. Propone estrategias, tiene claras las líneas, pero si no la dejan jugar, aunque lo intente, no hay forma de entrar en la partida. Varios le han mentido en este juego, y aunque sabe que debe desconfiar y lo hace, la verdad es que termina creyendo; siempre por alguna razón ella cree.

Se abrazaron y lloraron en privado. Después, durante la gala de sentencia, protagonizaron un beso de tres con Facundo. Hoy por hoy, la pregunta para los que siguen el show sería: ¿cómo queda Ghita después de querer ser parte de un conflicto que aparentemente ya no existe? Esto es lo que pasa cuando te invitas a ti mismo a una fiesta que ni siquiera entiendes.

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