Salvador Zerboni, cuarto eliminado de “Juego de Villanos”

Consecuencias. Salvador Zerboni se convirtió anoche en el cuarto eliminado de “Juego de Villanos”. Se une así a personalidades como Sandra Itzel, Yina Calderón y Alex Ghita, que quedaron fuera de la competencia. El actor mexicano no logró avanzar dentro del juego debido a sus alianzas y estrategias. El máximo problema que enfrentó fue pensar que tenía las mismas posibilidades de moverse entre sus compañeros al estilo de Sergio Mayer.

Salvador fue víctima de sus traiciones y de sus alianzas. Jugó a estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Apoyó las estrategias de Mayer, pero también hizo víctimas de sus decisiones y estrategias a aquellos con los que buscaba alianzas y salvaciones. Él colocó a Yina Calderón en la placa de nominados, trabajó para su salida, así como también colaboró con la eliminación de Sandra Itzel. Lograr esto para luego esperar que el equipo de Aleska Génesis, Awilda y Yam Yam viera por él era pedir demasiado. Y aun así, muchos estaban confiando y esperándolo como un posible libertador.

El problema de Salvador fue justamente esto: esperar que Luca Onestini y Alex Caniggia votaran por él para seguir en el juego. Pero Luca terminó traicionándolo al ver que la alianza del actor sería aliarse con Aleska Génesis. El siguiente error de Zerboni fue confiar en el argentino. Caniggia lo quería ver fuera del juego y así sucedió.

Para Mayer parece que es más fácil contar con Plutarco que controlar a Zerboni. Y no se equivocó del todo, porque aunque el actor mexicano cuenta con aliados, nadie lo visualiza como el personaje que podrá sacar del poder a Sergio. Ahora le tocará al equipo de Alicia Machado decidir hacia dónde quieren dirigirse en la competencia. Si hacía la final o de regreso a sus casitas.

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