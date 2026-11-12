Aleska Génesis: “Yo fui a ser protagonista para hacer mi juego, no a ser borrego de nadie”

Conversamos con Aleska Génesis luego de ser eliminada de “Juego de Villanos”. La venezolana tiene claro que, aunque disfrutó del programa, este se volvió aburrido cuando se dio cuenta de que ninguno de sus compañeros estaba dispuesto a cambiar el rumbo y que, al final, en lugar de toparse con verdaderos protagonistas y villanos, estuvo siempre rodeada de borregos.

En esta plática, Aleska nos confirma que los insultos y ataques que recibió por parte de Alicia Machado y Arleth Terán fueron una constante durante su estadía. Esto la llevó a conversar con la producción no sólo para mostrar su inconformidad, sino también para solicitar su salida. Lamentablemente, esto no era posible.

En el momento en el que tuvo la oportunidad de solicitar su nominación, lo hizo. No una, sino dos veces. La primera, no quisieron seguir su estrategia, la traicionaron sentenciando siempre a sus amigos. Aleska insistió en una nueva nominación, con objetivos claros, tomando en cuenta todos los escenarios posibles.

Quiso ser nominada para sopesar su posición frente a la de Alicia Machado en un momento de votación. Estar sentenciada para que todo el resentimiento o estrategia de sus enemigos se centrase en ella y no en sus amigos. Aleska ya no quería volver a vivir una traición que la dejase como simple espectadora viendo que una amiga se iba. Por eso la nominación se volvió un ganar-ganar para ella.

Si la eliminaban, de alguna manera le compraba tiempo a uno de sus amigos. Si la salvaban, reconocía su valía en influencia y podría seguir luchando por el “golpe de estado” a Sergio Mayer y, por añadidura, seguiría protegiendo a sus amigos. El plan funcionó, porque aun siendo eliminada, Aleska salía ganando.

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