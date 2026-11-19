Épico. Anoche, Luca Onestini logró una nominación épica en lo que va de “Juego de Villanos”. Anoche conocimos el nombre del ganador del doble poder y esto dejó a Alex Caniggia, básicamente, a merced de las maquinaciones del italiano. Al perder la posibilidad de nominar a Luca junto a su amada Arleth Terán, el argentino optó por darle al público otra opción aún más épica: sentenciar a Sergio Mayer junto a Miguelito y David Ponce. Poniendo en riesgo la hegemonía que el mexicano había logrado consolidar en este reality.

¿Cómo llegamos a este punto?

Gran parte de la responsabilidad en este error de cálculo recae en Sergio Mayer. Su equipo le dio el poder a Caniggia como villano supremo. La jugada era clara: quieres vengarte de Luca y compañía, aquí tienes tu oportunidad. Y todo iba bien, hasta que Onestini venció en la dinámica de doble poder, sacándose así de una posible nominación y automáticamente protegiendo a Arleth ante cualquier eventualidad venidera.

Lo anterior sirvió como “freno de mano” para Alex Caniggia. Pero Luca no se iba a quedar solo con esta victoria; él buscaría llegar a la ambición de su máximo rival en este juego. Presentándole al argentino la posibilidad de ser el protagonista principal en la nominación más épica de la temporada. Y lo logró. Mayer, Miguelito y David están sentenciados y uno de ellos no volverá a la villa esta noche.

Luca se ha burlado así de Sergio Mayer, demostrando que puede ser tan malo como él y tan estratega como él. Personalmente, debo decir que el juego del italiano no me había gustado. No digo que su estrategia de jugar bajo el ala de Mayer fuese mala, simplemente digo que no me parecía atractiva su estrategia.

Dicho esto, lo que vimos anoche podría considerarse de “mastermind”, porque no es que Luca viniese trabajando para ello, no había forma de que lo visualizara hace tres semanas; sin embargo, sí supo reaccionar a tiempo y volver más grande con la adversidad. Tal vez lo que necesitaba para despertar de su letargo vacacional en “Juego de Villanos” era verse a sí mismo en peligro de eliminación.

Hasta el público de Mayer ha tenido que aplaudir la sentencia de anoche. Porque por primera vez alguien fue más listo que él. Dicho esto, tampoco todo es gloria absoluta de Luca, porque un buen plan necesita que alguien se atreva a ejecutarlo, y Alex Caniggia ha sido el único en atreverse a dar el paso y ha sido el único en poner a Mayer contra las cuerdas.

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