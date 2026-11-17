El tiempo de Plutarco Haza en “Juego de Villanos” terminó. El actor que es reconocido por interpretar a personajes malvados en la ficción jugó a ser malo en este programa y no le salió.

Viendo lo visto hasta hoy, este programa ha tenido un problema importante, y es que muchos villanos entraron a esta competencia con el único afán de humanizar al villano, cuando el juego pretende todo lo contrario. El show busca que aquellos personajes que tanto se han afanado en construir una reputación de villano aquí demuestren las razones por las cuales se les ha considerado así.

Son pocos los que realmente entendieron el juego y se están divirtiendo. “Juego de Villanos” es como un tablero de ajedrez, en donde, si bien es cierto que se puede avanzar en silencio, no quiere decir que esta sea la única forma de hacerlo.

Muchos de los que han sido eliminados salen de la competencia hablando de códigos de honor. Y buena parte del público no les compra ese discurso, porque la verdad no tiene sentido. La premisa principal del programa es que aquí se vale mentir, manipular y traicionar. Jugar en busca de redención es una pérdida de tiempo y de oportunidades.

La salida de Plutarco nos deja con los diez finalistas que en efecto se encaminan hacia los $200,000 dólares. Y aunque Sergio Mayer podría no ganar esta competencia, ya que sus compañeros decidirán quién se lleva el maletín, la verdad es que por ahora no existe un personaje dentro del juego que sea superior al actor, empresario y político mexicano.

Lo dije hace unos días: la culpa de la dirección que ha tomado el juego desde el día uno no es del que se empodera y se convierte en rey, sino de aquellos que deciden jugar a ser súbditos, a la espera del momento de la gran traición. Puede que la oportunidad de “clavar el puñal por la espalda” nunca llegue o puede que, aun y cuando se presente, el rey sea lo suficientemente astuto como para ser él quien empuñe la daga. Y llegado hasta este punto, valdría aplicar aquel famoso refrán que dice: “Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”.

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