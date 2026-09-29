Lionel Scaloni confirma que quiere continuar siendo el entrenador de Argentina

Lionel Scaloni abrió la puerta a continuar al frente de la selección argentina y aseguró que existe disposición tanto de su parte como de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para alcanzar un nuevo acuerdo. El contrato del entrenador termina el 31 de diciembre, pero sus declaraciones de este martes apuntan a una continuidad después de la final del Mundial perdida ante España.

“La predisposición está de las dos partes, recién empezamos a hablar. Vamos a volver a hacerlo en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo”, declaró Scaloni durante una conferencia de prensa previa al amistoso de este miércoles contra Bolivia en Córdoba.

El seleccionador resumió su postura con una frase: “Las ganas están”.

"LA PREDISPOSICIÓN ESTÁ DE LAS DOS PARTES. RECIÉN EMPEZAMOS A HABLAR", dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa en relación a su futuro al mando de la Selección Argentina.



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Scaloni explicó que, después de la derrota en la final mundialista, necesitó analizar nuevamente su futuro. La evaluación incluyó tanto el aspecto deportivo como el económico, aunque aseguró que lo que encontró por delante con Argentina volvió a generar ilusión.

“Dije después de la final que había que pensar bien, lógicamente, después de ese momento siempre negativo. Tuve que repensar el tema deportivo que es importante, fundamental, sin olvidar lo económico. Miré lo que nos queda por delante y estamos ilusionados con eso. Es lo que me decidió a llegar a un acuerdo”, añadió.

El técnico también negó que tenga sobre la mesa una propuesta para dirigir a River Plate después del Mundial. Afirmó que no escuchará ofertas hasta que termine su actual vínculo con la selección, independientemente de que para entonces haya alcanzado o no un acuerdo con la AFA.

El futuro de Argentina después de Messi

La continuidad de Scaloni también está relacionada con el proyecto deportivo que queda después de Lionel Messi. El entrenador considera que el grupo tiene futbolistas capaces de asumir responsabilidades y compensar parte de lo que representa la salida del capitán.

“Más allá del jugador, lo que él genera adentro y afuera de la cancha no se lo he visto a nadie. Tenemos gente que puede aportar liderazgo y sobre todo es buena gente. No buscamos caudillos, que el compañero le tenga miedo. Buscamos gente positiva, creemos que hay y entre todos suplir lo que hacía ‘Leo’”, dijo Scaloni.

Messi, de 39 años, decidió tener su partido de despedida con Argentina el 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, frente a Benín.

Pese a esa despedida prevista, Scaloni dejó abierta la posibilidad de que el delantero participe en otro de los amistosos. “Si quiere venir a jugar el 3, puede”, dijo al referirse al encuentro contra Burkina Faso del próximo sábado.

El entrenador también destacó la actitud del plantel durante esta etapa de preparación. “Ningún futbolista quiso tomarse como descanso los partidos amistosos previstos”, señaló.

El horizonte de 2030 todavía está lejos para Scaloni, pero el técnico considera que la motivación del grupo continúa intacta. “Falta un montón”, dijo sobre ese Mundial, antes de remarcar su intención de mantener la competitividad del equipo: “Siempre vamos a competir, eso lo tengo bien claro, esa es una de las decisiones para intentar seguir. El hambre sigue estando”.

Scaloni no confirmó la formación completa, aunque adelantó algunos nombres. Julián Álvarez y Lautaro Martínez estarán juntos en el ataque, mientras que Nicolás Paz o Franco Mastantuono será titular. Cristian “Cuti” Romero, por su parte, llevará el brazalete de capitán en reemplazo de Messi.

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