Willer Ditta libra la sanción reglamentaria por un pecado de omisión en la cédula

El defensa colombiano Willer Ditta esquivó una suspensión monumental de forma casi milagrosa tras ponerle las manos encima al abanderado Jonathan Maximiliano Gómez en el explosivo reventón que resultó ser el empate a tres goles entre Cruz Azul y Toluca.

La gran responsable de que el cafetalero ande libre y sin culpa por la vida es la silbante internacional Katia Itzel García, quien en medio de toda la tempestad que se le vino encima le puso la cereza al pastel al olvidarse por completo de anotar el empujón en la cédula oficial del partido.

?Tristísimo lo de Willer Ditta



Una sanción ejemplar sería importante para que el jugador entienda que este tipo de acciones no pueden repetirse partido tras partido.



Ditta vuelve a quedar señalado por una conducta totalmente fuera de LUGAR pic.twitter.com/6nvWhRuZ9Q — ?? El HINCHA ??? (@El_Hincha12) September 27, 2026

A pesar de que en las pantallas de televisión se vio clarito el momento exacto donde el zaguero cementero perdió los estribos por completo, la jueza central decidió voltear para otro lado y no reportó ni una sola palabra, dejando con los brazos cruzados a la mismísima Comisión Disciplinaria.

Según los reportes que ya circulan en las redacciones deportivas, ni la silbante ni sus ayudantes en las bandas pudieron dar testimonio escrito en el documento oficial donde se supone que se debe registrar hasta el más mínimo suspiro que ocurra dentro del terreno de juego.

?SIN SANCIÓN ?

El colombiano de @CruzAzul, #WillerDitta , libre de culpa.



*La actitud no fue reportada en el informe de los árbitros el sábado.



*La Disciplinaria de @FMF, no revisa sanciones que debió reportar el cuerpo arbitral pic.twitter.com/qPkil8Hg8K — PACO ARREDONDO (@Paco_Arredondo_) September 28, 2026

Aunque es bien sabido que el reglamento permite meter un reporte extra para ampliar la información, la realidad es que, si de primera instancia se les fue la liebre, no quedan bases legales para abrir una carpeta de investigación y meterle un castigo ejemplar al jugador celeste.

SORPRENDE RESOLUCIÓN



En Doña Fede se cumplió el plazo para emitir una queja en contra de Willer Ditta por el reclamo que le hizo al auxiliar Jonathan Gómez?



???? No fue reportado en la cédula



? La Comisión de Árbitros no se quejó (prefieren que el árbitro vaya al Mundial Sub? pic.twitter.com/tWvo1AyPYf — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) September 29, 2026

La de malas es que los Diablos Rojos se quedaron con un amargo sabor de boca porque el director técnico Antonio Mohamed terminó quejándose amargamente en la conferencia de prensa sobre el pésimo trabajo de los árbitros que terminaron por arruinar lo que era un juegazo de la Jornada 10.

Para colmo de todos los males, la Comisión de Árbitros tampoco metió las manos como organismo para levantar una queja formal ante la Comisión Disciplinaria, por lo cual se cerró la cortina de este caso y no habrá forma humana de que el tema de Ditta sea investigado para deslindar las debidas responsabilidades.

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