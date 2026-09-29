Paulo Dybala y Nahuel Molina no estarán en la despedida de Messi; su club les negó el viaje con la albiceleste

La AS Roma anunció este martes que Paulo Dybala y Nahuel Molina no estarán disponibles para el amistoso entre la selección de Argentina y Benín, programado para el próximo 6 de octubre en Buenos Aires. El encuentro tendrá un significado especial, ya que será la despedida de Lionel Messi del equipo nacional de su país.

La entidad italiana confirmó que no autorizará la participación de sus dos futbolistas en el partido, una decisión que atribuyó a motivos deportivos y logísticos.

“La elección del club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”, explicó la AS Roma en un comunicado.

La AS Roma expresa su respeto por Lionel Messi

Aunque los dos jugadores argentinos no podrán acompañar a Messi en su despedida, la AS Roma reconoció la importancia de la convocatoria para ambos, debido a su vínculo con el capitán argentino y al título conseguido en el Mundial de Qatar 2022.

El club también dedicó unas palabras al delantero, quien pondrá fin a su etapa con la selección de Argentina en el amistoso frente a Benín.

La entidad “reconoce el valor de la designación para ambos jugadores, vinculados a Lionel Messi y a los protagonistas con él de la victoria en el Mundial de 2022” y “desea expresar su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada especial”.

¿Cuándo será la despedida de Lionel Messi con Argentina?

La despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina tendrá lugar el próximo 6 de octubre, cuando la Albiceleste se enfrente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El encuentro marcará el cierre de la trayectoria internacional del astro argentino con su país, con el que conquistó la Copa del Mundo en 2022, además de otros títulos a lo largo de su carrera.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días ??? pic.twitter.com/7VVV2doDZP — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) August 31, 2026

Sin embargo, la ausencia de Dybala y Molina impedirá que Messi cuente con dos de sus compatriotas de la AS Roma en una noche que estará dedicada a reconocer su recorrido con la camiseta albiceleste.

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