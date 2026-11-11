Fallece Carlos Babington a los 77 años y que en su trayectoria dirigió al León

El futbol argentino y el balompié mexicano se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Babington a los 77 años de edad. El histórico exmediocampista de Huracán, mundialista con la selección de Argentina en Alemania 1974 y recordado director técnico del Club León en la Liga MX, perdió la vida este miércoles en su domicilio sin que hasta el momento se hayan detallado las causas oficiales de su deceso.

La noticia fue confirmada por su círculo más cercano y por el periodista Horacio Pagani, gran amigo del exfutbolista, quien relató que fue hallado sin vida recostado en su cama. En territorio mexicano, su partida resuena con especial nostalgia entre la afición del Bajío, pues el estratega sudamericano dejó huella al dirigir al conjunto esmeralda en dos etapas sumamente intensas y contrastantes dentro de la Primera División.

Descanse en paz Carlos Babington…Dirigió en dos etapas al León.



Primero en el Invierno-98 y después regresó en el Invierno 2001 y lo cesaron en el Verano 2002, tras dos derrotas.



Con los Esmeraldas, fueron 24 partidos como entrenador, cinco triunfos, nueve empates y 10? pic.twitter.com/0SU1jaUGIM — Joely (@Joely1984) November 12, 2026

Su primera aventura en el banquillo de la Fiera ocurrió en el tramo final del torneo Invierno 1998, cuando fue contratado de emergencia para comandar al equipo entre los meses de septiembre y diciembre. En aquel cierre de campeonato, Babington logró imprimirle carácter y buen trato de balón al cuadro guanajuatense, dejando grata impresión entre los seguidores verdiblancos gracias a su personalidad frontal y su estilo ofensivo heredado de la escuela argentina.

Tras esa primera experiencia positiva, el estratega regresó a la capital del calzado en el año 2001 bajo la polémica gestión directiva encabezada por Roberto Zermeño, quien recurrió nuevamente a sus servicios con la urgente misión de rescatar al León de los problemas porcentuales y evitar el descenso.

Sin embargo, la crisis institucional y futbolística que arrastraba la franquicia resultó imposible de revertir, provocando la salida prematura del timonel por diferencias con los altos mandos apenas unos meses después de su llegada, en lo que significó el preludio de la pérdida de categoría consumada posteriormente con Efraín Flores.

Antes de probar fortuna como entrenador en México, Carlos Babington construyó una carrera legendaria dentro de las canchas bajo el apodo de El Inglés, sobrenombre heredado de su abuelo nacido en Londres.

Con la camiseta de Huracán conquistó el histórico campeonato de liga en 1973 bajo las órdenes de César Luis Menotti, compartiendo vestidor con figuras de la talla de Miguel Brindisi, Alfio Basile y René Houseman.

Su brillante desempeño en el futbol pampero lo llevó a defender la camiseta de la selección argentina en la Copa del Mundo de Alemania 1974, certamen donde tuvo actuaciones destacadas antes de que la Albiceleste cayera eliminada en la segunda ronda frente a Brasil y la poderosa Países Bajos liderada por Johan Cruyff.

?? A los 77 años falleció Carlos Babington, histórico futbolista campeón con Huracán en 1973.



En su carrera como director técnico, dirigió a Banfield, Racing, River, Huracán, León de México y Chacarita.



Condolencias a sus familiares y seres queridos.



? QEPD pic.twitter.com/xbgS7IYJLK — Javier Panzardo (@Javier_Panzardo) November 11, 2026

Hoy, tanto Parque Patricios como la ciudad de León despiden con respeto a un personaje emblemático que dedicó su vida entera al futbol.

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