Raphael Veiga causa baja en el América y se pierde el encuentro frente al León

Las alarmas médicas se encendieron de forma sorpresiva en el América al confirmarse la sensible ausencia de Raphael Veiga para el compromiso del fin de semana. El desequilibrante volante brasileño sufrió un fuerte impacto durante el interescuadras semanal, lo que obligó a los médicos de la institución a frenar de tajo su participación liguera.

Guillermo Almada determinó dejar al habilidoso mediocampista carioca en la CDMX para llevar su proceso de rehabilitación con extrema cautela y paciencia. El estratega charrúa prefirió no arriesgar la integridad física del jugador de 31 años de edad, sabiendo que la recta final del certamen requerirá de toda la plantilla al 100 por ciento de sus capacidades.

América viaja León sin Raphael Veiga que es baja por un golpe



Guillermo Almada podría repetir el mismo XI que usó ante Rayados con la baja del brasileño



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La sorpresiva baja del volante amazónico representa un severo dolor de cabeza para la pizarra estratégica de las Águilas en el circuito nacional. El dorsal 23 se había consolidado como un titular inamovible en el esquema titular, aportando un valioso volumen ofensivo reflejado en sus dos anotaciones y 5 asistencias cosechadas en lo que va del semestre.

El futbolista carioca venía arrastrando una extenuante carga de minutos oficiales tanto en el torneo local como en las vitrinas internacionales. Tras disputar 56 minutos de alta intensidad en el pasado clásico frente a los Rayados de Monterrey, el mediocampista ofensivo fue guardado contra Necaxa, pero venía siendo la llave del ataque ante Chivas y Cruz Azul.

El ríspido choque de este sábado en la grama del Estadio Nou Camp reviste una importancia crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla general. Los Panzas Verdes marchan en el 5.º peldaño de la clasificación con 18 unidades cosechadas, acechando a una distancia de apenas 3 puntos el liderato absoluto que ostentan las Águilas con 10 cotejos jugados.

La aduana en territorio esmeralda también representa una inmejorable oportunidad de revancha para la plantilla azulcrema tras los amargos sinsabores del pasado reciente. Ambos clubes midieron fuerzas en la disputa por el 3.º lugar de la Leagues Cup, donde un solitario testarazo de Diber Cambindo dictaminó el doloroso descalabro del cuadro de Coapa.

DURA BAJA PARA LAS ÁGUILAS ?



Raphael Veiga no estará disponible para el encuentro de León vs América ?



El brasileño sufrió un golpe en una de las prácticas y quieren evitar riesgos ?#CentralFOXhttps://t.co/XXG37zhVDE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 16, 2026

Ante este complejo escenario liguero en el Bajío, la secretaría técnica del conjunto emplumado analiza mandar al terreno de juego al español Carlos Álvarez como el sustituto natural. La fanaticada americanista espera que las modificaciones en el once titular surtan un efecto inmediato para consolidar el liderato general y traerse el botín completo a la capital.

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