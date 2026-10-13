Tuca Ferretti insiste en que el América es bendecido por los árbitros

Ricardo Ferretti volvió a encender las redes sociales al lanzar un dardo envenenado directo al corazón del americanismo. El polémico estratega brasileño reiteró sin rodeos que el América recibe constantes ayudas por parte del gremio arbitral en el torneo local.

Las incendiarias declaraciones del famoso “Tuca” llegaron justo después del accidentado empate que las Águilas rescataron frente al Monterrey en la jornada once. Para el veterano timonel, el arbitraje se convirtió una vez más en el guardián de los azulcremas.

¡El Tuca Ferretti soltó una bomba contra el América!



El ahora analista de ESPN lanzó una frase que apunta directamente a una de las polémicas históricas alrededor de las Águilas.



Los americanistas tendrán algo que decir y sus rivales seguramente ya tienen lista la respuesta. pic.twitter.com/0B9iWt5XmT — Quinto Partido (@quintopartidoof) October 14, 2026

El exdirector técnico de los Tigres y de la selección mexicana desmenuzó con lupa las jugadas clave del encuentro celebrado en la capital del país. Ferretti explotó ante las pantallas al considerar increíble la omisión de un penal flagrante a favor de los regiomontanos.

Según la óptica del experimentado timonel de bigote indomable, la falta cometida dentro del área americanista era tan clara que debió sancionarse de inmediato. Al “Tuca” le dolió en el alma que ni el silbante central ni los encargados del VAR quisieran ver la infracción.

La rajada del estratega sudamericano alimentó la versión popular de que las Águilas juegan con un jugador extra cuando las papas queman en el terreno de juego. Ferretti aseguró que estas fallas a favor del América ya no son una simple coincidencia en el certamen.

La mesa de debate se puso color de hormiga tras los comentarios del brasileño, desatando una ola de opiniones divididas entre los aficionados en las plataformas digitales. La fanaticada antiamericanista arropó de inmediato las palabras del viejo lobo de mar.

Mientras el nido de Coapa festeja sus 110 años de historia en la parte alta de la tabla, las críticas por el rendimiento de los de negro continúan lloviendo con fuerza. Ferretti sentenció que el peso de la camiseta azulcrema sigue doblando las manos de las autoridades.

Con esta nueva descarga de adrenalina en los micrófonos, el “Tuca” demuestra que sigue estando vigente para meterle sabor al caldo futbolero nacional. Sus palabras dejan una herida abierta que calentará las transmisiones deportivas durante toda la semana liguera.

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