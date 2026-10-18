Carlos Pérez se estrena con el América en la espectacular feria de goles ante León

El artillero español Carlos Álvarez firmó una presentación de ensueño con la camiseta del América al estrenarse como goleador en el balompié mexicano durante la espectacular feria de anotaciones que las Águilas le recetaron a domicilio al León con un contundente 5-3.

Un resultado de alarido que le permite al conjunto de Coapa mantenerse con paso firme en la cima del torneo Apertura 2026, más allá de los sustos provocados por la fiera en la recta final y que por un momento se llegó a pensar que podría existir una de las grandes sorpresas del torneo.

La marquesina del Nou Camp atestiguó cómo el atacante ibérico justificó plenamente su contratación al colaborar con una de las dianas en una primera mitad donde los azulcremas salieron sin complejos ni medias tintas a demostrar su condición de mandamases de la Liga MX.

Lo anterior obligó a los esmeraldas a remar contracorriente desde muy temprano en un compromiso que resultó sumamente emocionante para toda la fanaticada que se dio cita en las tribunas del Bajío y que hizo recordar esta vieja rivalidad que en los últimos años se ha ido difuminando por un cuadro leonés muy inconsistente.

El primer tanto de la noche en León fue para el @ClubAmerica. ?



Séptimo gol de Henry Martín en el torneo. ?#LaLigaDeLaAfición? | #J12 | #AP26 | #LEOAME pic.twitter.com/fmHKBPnCtx — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 18, 2026

El festival en las redes comenzó a tomar forma al minuto 24 por la vía del tiro penalti, luego de que el cuerpo arbitral fuera a consultar las pantallas del VAR para validar una clara infracción cometida sobre el uruguayo Brian Rodríguez, permitiendo que el capitán Henry Martín ejecutara la pena máxima con un disparo potente y colocado al centro de la portería que dejó sin oportunidad alguna al guardameta Óscar García, para su séptimo gol del campeonato.

El primer tanto de la noche en León fue para el @ClubAmerica. ?



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La visita amplió la diferencia al minuto 34 gracias a que Carlos Álvarez aprovechó una asistencia milimétrica de Henry Martín para definir de pierna izquierda y colocar el 2-0 transitorio antes del descanso, una ventaja que se mantuvo intacta durante el vendaval gracias a que el cancerbero Luis Ángel Malagón bajó la cortina de su cabaña con un par de intervenciones oportunas ante la delantera local.

Para la parte complementaria, los locales intentaron reaccionar con un certero testarazo de Alfonso Alvarado al minuto 53 que recortaba las distancias en la pizarra, pero la alegría esmeralda duró muy poco debido a que Érick Sánchez sorprendió al guardameta con un bombazo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior izquierdo para devolverle la total tranquilidad a la causa de las Águilas.

La escuadra leonesa no bajó los brazos y le metió drama al encuentro al minuto 82 con un trallazo de larga distancia por parte de Iván Moreno que puso a temblar a la zaga defensiva, desatando una respuesta furiosa de los de Coapa que liquidaron el pleito con un contragolpe fulminante de Óscar Perea al minuto 84 y otra anotación de Brian Rodríguez que puso las cosas 5-2 antes del descuento final de Ismael Díaz al 90+6.

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