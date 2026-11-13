Uruguay le repite la dosis a domicilio a Argentina sin la magia de Messi

La selección de Uruguay volvió a hacer de las suyas en territorio argentino y le repitió la dosis a domicilio a la albiceleste al imponerse por marcador de 2-1 en la cancha de La Bombonera, un golpe de autoridad en este duelo amistoso de fecha FIFA que marcó el inicio oficial de una nueva era para el conjunto pampero tras el adiós de Lionel Messi, dejando en evidencia que el equipo de Lionel Scaloni todavía resiente la ausencia de su máximo referente dentro del terreno de juego.

Tal como ocurrió en su anterior visita al estadio Alberto J. Armando durante las eliminatorias mundialistas, el combinado charrúa, ahora dirigido por Diego Forlán, supo aguantar el vendaval local durante los primeros cuarenta y cinco minutos y liquidó el compromiso con una ráfaga letal en el amanecer de la segunda mitad, aprovechando al máximo la vía aérea y las desatenciones defensivas de una zaga argentina que pagó muy caro sus propios errores en momentos clave del encuentro.

??? ¡DESCONTÓ ARGENTINA!



A los 73', Julián Álvarez puso el 1-2 ante Uruguay. pic.twitter.com/JEBYApjWo7 — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Apenas corría el minuto 47 cuando Giorgian de Arrascaeta cobró un tiro libre cerrado al corazón del área que desencadenó la tragedia local, pues en un intento desesperado por alejar el peligro, Lisandro Martínez terminó estrellando el esférico en la humanidad de su compañero Leonardo Balerdi, provocando un insólito autogol que silenció por completo las tribunas y puso en ventaja a la escuadra visitante sin haber realizado siquiera un disparo franco a la portería defendida por Gerónimo Rulli.

URUGUAY AMPLIÓ LA VENTAJA



A los 53', Araújo puso el 2-0 ante Argentina en La Bombonera. pic.twitter.com/GU0tqX76Is — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

El mazazo terminó de concretarse seis minutos más tarde mediante otra jugada de pelota parada ejecutada desde el tiro de esquina por el propio De Arrascaeta, servicio venenoso al primer poste que Maximiliano Araújo alcanzó a desviar con la espalda y la nuca para dibujar una parábola imposible que techó al guardameta argentino, decretando un inesperado 0-2 en el marcador que desnudó las falencias en la marca individual del conjunto campeón de América.

Gol de Uruguay



A los 48' Balerdi convirtió en su propio arco y puso el 1-0 de la Celeste ante Argentina. pic.twitter.com/LYuIfddjZE — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Con el orgullo herido y empujada por su afición, la escuadra de Lionel Scaloni adelantó líneas y encontró el descuento al minuto 72 gracias a una gran descolgada por la banda izquierda del juvenil Gianluca Prestianni, quien mandó una diagonal retrasada perfecta para que Julián Álvarez definiera de primera intención, pero la heroica actuación del arquero uruguayo Cristopher Fiermarín bajo los tres postes impidió el empate y selló una nueva victoria histórica de la Celeste en Buenos Aires.

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