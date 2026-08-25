Diego Forlán pierde en su primer partido como DT de la selección de Uruguay Sub-20

El debut de Diego Forlán como entrenador de la selección sub-20 de Uruguay terminó con una derrota. La Celeste cayó 0-2 ante Paraguay este martes en un amistoso disputado a puerta cerrada en el Complejo Celeste, en las afueras de Montevideo.

Un gol en propia portería al minuto 15 y otro de Junio Gamarra al 28 sentenciaron el encuentro a favor de la Albirroja, que aprovechó sus oportunidades para llevarse el primer duelo de esta serie de preparación.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse el próximo jueves en el mismo escenario y nuevamente sin público.

Derrota frente Paraguay para la ???-??. El jueves hay revancha ? pic.twitter.com/DurwZluOYJ — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 25, 2026

Paraguay golpeó dos veces en el primer tiempo

El equipo dirigido por el exfutbolista Antolín Alcaraz tomó ventaja en el minuto 15 después de una acción que terminó en propia portería.

Uruguay intentó reaccionar, pero la Albirroja volvió a encontrar el camino hacia el gol poco después. En el minuto 28, Junio Gamarra apareció para marcar el 0-2 y ampliar la diferencia.

La Celeste ya no pudo modificar el marcador durante el resto del encuentro, por lo que el estreno de Forlán en el banquillo terminó con una derrota en un partido que tuvo como principal objetivo evaluar a los jóvenes futbolistas del medio local.

Amistoso internacional para la ???-?? ? pic.twitter.com/zeCGBstkDo — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 25, 2026

Forlán convocó a 27 jugadores para sus primeros partidos

Para esta doble fecha ante Paraguay, Diego Forlán llamó a 27 futbolistas que militan en clubes del campeonato uruguayo.

Varios de los convocados cuentan con experiencia en Primera División y han tenido minutos durante la actual temporada, una característica que el nuevo entrenador buscó aprovechar para comenzar a formar su grupo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Entre las novedades destacó Facundo Abreu, hijo del histórico delantero uruguayo Washington Sebastián Abreu.

El “Loco” Abreu y Forlán fueron compañeros en la selección absoluta de Uruguay y formaron parte del plantel que conquistó la Copa América 2011.

También aparecen en la convocatoria los defensores Valentino Wurth, de Montevideo City, y Yuri Oyarzo, de Racing, además del mediocampista Julio Daguer, de Peñarol.

En ataque, Forlán incluyó a Facundo Aristegui, de Boston River, y Nahuel López, de Progreso.

Paraguay prepara una generación que apunta al próximo Sudamericano sub-20

El conjunto paraguayo también aprovechó estos amistosos para darle rodaje a una generación que tendrá compromisos importantes en los próximos meses.

Entre los futbolistas convocados por Antolín Alcaraz aparecen los defensores Mateo Giménez y Fernando Herrera, los mediocampistas Osmar Giménez y Lucas Romañach, además de los atacantes Junio Gamarra y Rodrigo Vera.

La victoria de este martes representa una primera prueba positiva para el grupo paraguayo, aunque ambos equipos tendrán la oportunidad de volver a medirse el jueves.

Uruguay y Paraguay ya piensan en los próximos torneos

Los dos amistosos forman parte de la preparación de Uruguay sub-20 y Paraguay sub-20 para los Juegos Sudamericanos, que se disputarán en la provincia argentina de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre.

El calendario también tiene la mirada puesta en el Sudamericano sub-20 de 2027, torneo que tendrá especial importancia porque otorgará boletos para el siguiente Mundial sub-20.

Para Forlán, estos encuentros representan además el comienzo de un proceso en el que deberá definir la base de futbolistas con la que Uruguay buscará competir por un lugar en la próxima cita mundialista de la categoría.

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