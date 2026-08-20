Salvadoreño queda bajo custodia de ICE tras naufragio que mató a madre y bebé en NY

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo al salvadoreño Manuel Ernesto Hernández Umana, de 46 años, señalado por las autoridades como el operador de la embarcación que se volcó el pasado 8 de agosto en el puerto de Nueva York, accidente en el que murieron una mujer de 27 años y su bebé de cinco meses. La detención ocurrió después de que una investigación de la Guardia Costera estableciera que Hernández Umana no contaba con estatus migratorio legal en Estados Unidos. El hombre, residente de Nueva Jersey, había quedado en libertad bajo fianza mientras enfrentaba el proceso penal por el accidente.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Hernández Umana ingresó ilegalmente al país por Texas en 2007 y, según las autoridades, habría asegurado falsamente a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que era ciudadano estadounidense. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos relacionados con la operación de la embarcación y las muertes ocurridas durante el naufragio. La investigación sostiene que el barco estaba sobrecargado y que una de las pasajeras, la bebé, no llevaba chaleco salvavidas.

This illegal alien KILLED a 27-year-old MOTHER and her BABY.



Manuel Hernandez, from El Salvador, was illegally piloting a boat when he capsized the overloaded vessel in New York Harbor.



Thanks to the hard work of the men and women of @ICEgov, this criminal is off our streets? https://t.co/zxRX3SAL3l pic.twitter.com/ydBazpYwsZ — Homeland Security (@DHSgov) August 19, 2026

La tragedia ocurrió cerca de Liberty Island

El accidente ocurrió en las inmediaciones de Liberty Island, cerca de la Estatua de la Libertad. Las víctimas fueron identificadas como Sara Sánchez, de 27 años, y su hija Antonella García, de cinco meses. Las autoridades también sostienen que Hernández Umana operaba la embarcación sin la licencia correspondiente y que habría puesto en riesgo a los pasajeros al transportar más personas de las permitidas.

“Una vez que comparezca ante la justicia por sus crímenes, nos aseguraremos de que sea expulsado rápidamente de nuestro país”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en un comunicado. Por su parte, la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica S. Tisch, afirmó que, según la denuncia, el acusado mostró un “total desprecio por la seguridad de sus pasajeros”.

El caso ocurre mientras las autoridades migratorias han incrementado sus acciones contra personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y enfrentan procesos penales. Hernández Umana permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúa su proceso migratorio y penal. Las autoridades indicaron que cualquier eventual deportación se produciría después de que concluya el procedimiento judicial y, en su caso, cumpla una posible condena.

Los cargos son únicamente acusaciones. Hernández Umana se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

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