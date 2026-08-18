Hombre es rescatado tras 12 horas desaparecido en el mar en Long Beach

Después de una búsqueda de 12 horas, fue localizado con vida a un hombre de 53 años que había desaparecido mientras conducía una moto acuática frente a la costa de Long Beach.

El Departamento de Bomberos de Long Beach (LBFD) informó que se recibieron llamadas al 911 para reportar la desaparición de dos personas que utilizaban motos acuáticas aproximadamente a las 10:00 p.m. de este domingo.

Los informes mencionaban que las dos personas, un hombre y una mujer, habían caído al agua y no pudieron volver a subir a sus motos acuáticas.

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De inmediato, el LBFD comenzó a coordinarse con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) para iniciar la búsqueda de las dos personas que habían caído al agua.

Aproximadamente a las 10:19 p.m., una persona que se encontraba en una embarcación se comunicó al 911 tras escuchar a una mujer que pedía ayuda desde el rompeolas de Long Beach.

Las autoridades dijeron, que, al parecer, después de caer de la moto acuática, la mujer nadó durante una hora para encontrar ayuda.

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Equipos de socorro respondieron a la llamada y rescataron a la mujer, a quien subieron a bordo de una lancha del LBFD para evaluarla y trasladarla hasta la orilla, donde los paramédicos la examinaron antes de llevarla a un hospital en condición estable.

Hasta ese momento, las autoridades no tenían ningún indicio sobre el paradero del hombre que también había caído al agua.

Unas horas más tarde, aproximadamente a la 1:45 a.m. de este lunes, miembros de la Guardia Costera y de las embarcaciones del LBFD encontraron las dos motos acuáticas, mientras los equipos de búsqueda continuaban con su labor para encontrar al hombre de 53 años.

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Alrededor de las 10:48 a.m., un helicóptero de la USCG avistó al hombre, que estaba flotando con un chaleco salvavidas verde aproximadamente a 3 millas (4.8 kilómetros) de distancia de la costa, cerca del muelle de Seal Beach.

Un buzo de rescate de la Guardia Nacional se tiró al agua para alcanzar al hombre, quien fue rescatado y trasladado a tierra firme.

El hombre, identificado como Paul Anthony Carbullido Jr., fue examinado por los paramédicos. Se informó que se encontraba en condición estable, aunque presentaba signos de hipotermia.

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