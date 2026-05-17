Festival del Orgullo en Long Beach se reorganiza con evento de un día

Por problemas con los permisos, fue cancelado el Festival del Orgullo en la ciudad de Long Beach, aunque los organizadores anunciaron que se presentará una convivencia de un día, que se llevará a cabo después del desfile de este domingo.

Funcionarios de la ciudad de Long Beach dijeron que la celebración de tres días fue cancelada después de que los promotores del festival, la organización sin fines de lucro Long Beach Pride, no presentaron la información requerida para que se emitiera el permiso correspondiente.

El Festival del Orgullo en la ciudad de Long Beach tenía previsto llevarse a cabo desde este viernes y concluir este domingo con un desfile.

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“Pese a la colaboración continua y los múltiples avisos de plazos, la ciudad no recibió la documentación necesaria para completar las revisiones de seguridad, inspeccionar la infraestructura crítica del evento, así como el escenario, los sistemas eléctricos, la carpa y los planes de evacuación de emergencia para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad”, dijo la ciudad en un comunicado.

Debido al poco tiempo que se tenía para que el evento comenzara formalmente la tarde del viernes, los funcionarios municipales dijeron que el evento no podía llevarse a cabo de forma segura este año.

Sin embargo, las autoridades de Long Beach estaban trabajando para autorizar un evento más breve este domingo, por lo que se llegó a un acuerdo para presentar una convivencia de un solo día, de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. en el anfiteatro de Bixby Park, en 130 Cherry Avenue.

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La convivencia de la comunidad LGBTQ+ de la ciudad está programada para celebrarse después del Desfile del Orgullo de Long Beach, a las 10:00 a.m., el cual no fue cancelado.

“El fin de semana del Orgullo de Long Beach es la culminación de las celebraciones organizadas por nuestra comunidad, incluyendo nuestros numerosos y vibrantes restaurantes, bares y negocios, y eso nunca cambiará”, dijo el alcalde de Long Beach, Rex Richardson.

“Junto con el Desfile del Orgullo, nos enorgullece unirnos a la celebración con este nuevo evento que reafirma los valores que siempre ha defendido esta ciudad: que todas las personas pertenecen aquí”, agregó el alcalde, en un comunicado emitido la noche de este sábado.

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“Puede que el festival se haya cancelado, pero los artistas drag de Long Beach no cancelan la alegría“, aseguró Jewels Long Beach, organizadora del evento en el anfiteatro de Bixby Park.

El festival de un solo día, denominado “¿Cancelada? ¡Nunca oí hablar de ella!”, en Bixby Park, ofrecerá música en vivo de varios artistas y un espectáculo de transformistas.

Para obtener más información, puede consultar este enlace.

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