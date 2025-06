El orgullo LGBTQ+ está bajo ataque en el gobierno de Trump

En una sociedad profundamente polarizada, qué significa ser LGBTQ en este momento bajo el gobierno de Trump, cuando muchos miembros de esta comunidad están siendo atacados en sus derechos básicos.

Durante la videoconferencia “Perspectivas Personales sobre el Orgullo”, organizada por American Community Media (ACOM), varios ponentes, miembros destacados de la comunidad LGBTQ+. compartieron sus historias y perspectivas en el Mes del Orgullo que se celebra alrededor del mundo y que culminó con desfiles el domingo 29 de junio.

Discriminación, odio y violencia

Helen Zia, periodista y activista por los derechos de los asiático-americanos y LGBTQ+, y fundadora del Instituto Vincent Chin, dijo que cuando creció, las personas LGBTQ+ estaban en el armario, no solo con discriminación, sino odio y violencia.

“Si te identificabas como queer, la expectativa era que podías ser arrestado, asesinado y perder tu trabajo. Si tenías hijos podías perder no solo a ellos sino a tu familia, a tu comunidad”.

Dijo que creció en una época en la que no había muchos asiático-americanos queer y eran completamente invisibles, lo que añadía otra capa de invisibilidad, incluso dentro de su propia comunidad.

“Era un peligro triple, ser una persona de color, de una familia de inmigrantes y LGBTQ+”.

Pero en ese momento, a principios de sus 20, no sabía que era lesbiana, porque ser queer estaba muy invisibilizado y demonizado por la sociedad.

“Era terrible. Nunca se hablaba de ello en nuestras familias. Era como si no existiéramos en la sociedad”.

Y cuándo le preguntaban si era lesbiana, decía que no, y no quería pensar en eso, sino enfocarse en sus juntas del movimiento feminista.

“La sociedad ha progresado. He podido casarme, incluso en una época en la que ni siquiera creía que eso fuera posible, así que el orgullo representa poder aportar todo mi ser y mi humanidad, y la de las muchas comunidades de las que formo parte.

Remarcó que hoy el Orgullo Gay es crucial, porque están bajo ataque, y el objetivo es deshumanizarlos.

“Así que siento orgullo como lesbiana, hija de inmigrantes, mujer de color, asiático-americana, todas las muchas cosas que te hacen sentir como un ser humano complejo”.

Agregó que hoy el Orgullo es más relevante que nunca, cuando tantas de las comunidades están siendo atacadas e invisibilizadas de nuevo, o peor aún, tratadas como insectos y pisoteadas.

La historia de Richard

Richard Rodriguez, autor galardonado que publicó su libro de ensayos Days of Obligatión, dijo que creció en Sacramento, como hijo de inmigrantes mexicanos, en una familia donde nunca se uso el término homosexualidad.

“Había alguna referencia a ‘joto’, una expresión despectiva en español que suele darse a las personas homosexuales”.

De hecho, comentó que dos miembros de su familia, dos primos, que supone eran gays, uno de ellos murió de sida, y el otro era una especie de broma familiar, porque era muy afeminado.

“Mi incomodidad con el término “orgullo” radica en que no siento que haya elegido ser gay”.

Dijo que se dio cuenta cuando fue al cine, vio a un vaquero sin camisa, y reaccionó de forma emocional y sexual

“No lo elegí, pero sucedió, y poco a poco me di cuenta de que reaccionaba sexualmente a los hombres, a los chicos de mi edad, sin hacer nada al respecto”.

Si bien creció en una casa sin libros, se convirtió en lector porque era gay.

“Empecé a leer a escritores afroamericanos en séptimo grado en la escuela Sacred Heart en Sacramento, California. Estaba realmente interesado en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos que estaba surgiendo, y esa fue mi iniciación en la literatura afroamericana”.

Dijo que era diferente, y leía sobre vidas diferentes.

“Vivía en un edificio de apartamentos, donde había otros tres hombres gays. Ninguno de ellos iba a los desfiles del orgullo gay. Eran hombres gays muy elegantes que se dedicaban a comprar muebles, viajes al extranjero y demás”.

Reveló que él nunca ha estado en un desfile del orgullo gay, ni pensó en celebrar su homosexualidad.

“Una vez crucé la calle por accidente, en Market Street, lo vi y dudé un rato, pero todos eran jóvenes y animados, y eran verdaderamente gay en el sentido de que todos lo celebraban”.

Dijo que la libertad se la dieron los libros, que lo enseñaron a imaginarse en gran medida, como alguien más que un habitante de Sacramento, California y parte de una familia mexicoamericana de clase trabajadora.

“Me enseñaron y me dieron el mundo”.

Una organización para apoyar a los padres

Aruna Rao, fundadora y directora ejecutiva de Desi Rainbow, dijo que lo que la impulsó a crear Desi Rainbow fue que su hijo se declaró queer y trans.

“Yo como mujer heterosexual, cisgénero e inmigrante india, no tenía ni idea de la comunidad LGBTQ. Obviamente, sabía de la existencia de la comunidad LGBTQ, pero no entendía bien cómo se relacionaba mi hijo con ella”.

Dijo que fue un proceso muy difícil entender, primero cómo apoyar a su propio hijo y luego cómo educarse.

“Hace unos diez años, no había mucha información disponible para padres inmigrantes. Al buscar información, me encontré con PFLAG (Parents, Families and Friend of Lesbians and Gays, una organización nacional que apoya, educa y defiende a las personas LGBTQ+ y sus familias)”.

Pero se encontró con que era la única persona con cara morena en las reuniones.

“Me sentía un poco insegura y no muy apoyada en esos entornos. La gente no me veía realmente en su totalidad con una experiencia diversa”.

Eso la llevó a pensar que no podía ser la única madre indioamericana de un niño queer y trans, y debía haber cientos, miles de estos padres.

“Dónde estaban. Por qué no tenía una comunidad de personas en quienes apoyarme, que entendieran de dónde venía y lo que decía. Ese fue mi gran momento para aportar lo que había aprendido personalmente y lo que mi comunidad necesitaba”.

Dijo que así nació Desi Rainbow como un recurso para la comunidad sudasiática, en particular para padres y familias de niños LGBTQ que necesitan educación, apoyo, guía a través del miedo y los prejuicios que experimentan.

“Desi Rainbow surgió para apoyarlos y convertirse en un aliado de la comunidad LGBTQ en general. Así nació este arcoíris”.