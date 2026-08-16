Novak Djokovic cayó en la primera ronda de Cincinnati con un sabor a despedida

Novak Djokovic quedó eliminado en su estreno en Cincinnati y, después de una jornada marcada por las dificultades físicas provocadas por el calor y la humedad, dejó abierta la posibilidad de que esta haya sido su última participación en el torneo que conquistó en tres ocasiones.

El serbio, número cinco del mundo y dueño de 24 títulos de Grand Slam, perdió este sábado frente al argentino Thiago Agustín Tirante por 2-6, 6-4 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 44 minutos. El triunfo permitió al tenista de 25 años, ubicado en el puesto 50 del ranking mundial, conseguir una de las victorias más importantes de su carrera.

Djokovic había llegado a Cincinnati después de varias semanas sin competir. Su último partido había sido en Wimbledon, donde cayó ante Jannik Sinner, actual número uno del mundo, en las semifinales.

El resultado también terminó con una racha de 10 victorias consecutivas del serbio en este torneo.

El calor volvió a complicar a Djokovic

Las condiciones de Cincinnati tuvieron un peso importante durante el encuentro. Djokovic necesitó atención médica después de sufrir una indisposición física y explicó posteriormente que atraviesa una condición de salud que se vuelve especialmente problemática cuando aumentan la temperatura y la humedad.

“Es una afección que tengo, de salud, que me ha estado molestando durante los últimos dos años”, dijo Djokovic. “Muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y calor. Anticipé que habría humedad, pero hay muchas cosas, como los nervios y todo lo demás, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó”.

El tenista de 39 años también reconoció que el partido estuvo condicionado por la manera en que se sintió físicamente.

“Felicidades a mi rival. Seguro que no fue un partido agradable para mí, por cómo me sentí. No es la primera vez y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay”, afirmó en rueda de prensa.

Tirante aprovechó la situación y consiguió remontar después de perder el primer set. Djokovic se impuso inicialmente por 6-2, pero el argentino respondió con un 6-4 en la segunda manga y repitió el marcador en el tercer set para completar la victoria.

Ahora, el siguiente compromiso de Djokovic será el US Open, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.

La incertidumbre, sin embargo, quedó instalada alrededor de Cincinnati. Djokovic, tres veces campeón del torneo, no aseguró que vaya a regresar el próximo año.

“Desde luego espero volver, pero por desgracia parece más probable que no. Veremos qué nos depara el futuro”, señaló.

La derrota ante Tirante puso fin a su recorrido en esta edición y dejó pendiente la respuesta sobre si volverá a competir en Cincinnati.

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