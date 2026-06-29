Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron captados en Wimbledon

El torneo de tenis de Wimbledon se convirtió este lunes en el escenario de una de las apariciones más inesperadas y comentadas del año. El cantante puertorriqueño Bad Bunny y la diseñadora Gabriela Berlingeri sorprendieron al dejarse ver juntos en las gradas del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Durante el encuentro deportivo, ambos mantuvieron una actitud sumamente relajada y compartieron constantes gestos de complicidad. Sentados juntos en las tribunas, se pudo observar al intérprete explicándole con naturalidad varias de las jugadas y movimientos a Berlingeri, quien escuchaba con atención y total concentración.

A pesar de los momentos de tensión propios del partido, que provocaron visibles expresiones de nerviosismo en el rostro del cantante, la atmósfera entre ambos estuvo marcada por las risas, los comentarios mutuos y una evidente cercanía.

Fieles a su estilo, intentaron mantener un perfil bajo a través de sus atuendos. Bad Bunny optó por un estilo desenfadado que incluía una sudadera oscura con capucha, camiseta blanca, gorra azul y gafas de sol. Por su parte, Gabriela lució un look fresco y sencillo compuesto por una blusa azul claro y gafas oscuras, proyectando la naturalidad que define sus contadas apariciones públicas.

Esta sorpresiva cita se produce inmediatamente después de un fin de semana histórico para el artista en la capital británica. En el marco de su exitoso “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, Bad Bunny abarrotó el Tottenham Hotspur Stadium los días 27 y 28 de junio, consagrándose como el primer artista latino en liderar espectáculos de tal magnitud en un estadio del Reino Unido.

Los conciertos contaron con momentos virales como la participación en el escenario de Damon Albarn, vocalista de Blur y Gorillaz, y atrajeron a una constelación de celebridades entre el público, incluyendo a estrellas como Adele, Salma Hayek, Romeo Beckham y el tenista Novak Djokovic.

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