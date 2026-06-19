Todo lo que debes saber de Bad Bunny en “Toy Story 5” antes de verla

El “Conejo Malo” ya es parte del universo de Pixar. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, tendrá un cameo como voz en “Toy Story 5”, la esperada nueva entrega de la saga que llega a los cines este 19 de junio de 2026.

Su participación ha generado gran expectativa entre sus seguidores, y estos son todos los detalles que necesitas saber antes de ver la película.

¿A quién interpreta?

El artista puertorriqueño dará vida a un juguete llamado Pizza con Gafas de Sol (Pizza With Sunglasses en inglés).

Según la descripción oficial de Disney, se trata de un personaje “misterioso y muy cool” que pertenece a una pequeña comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada de un jardín. De acuerdo a los avances, la personalidad del personaje conecta directamente con la vibra que Bad Bunny proyecta dentro y fuera del escenario.

¿Cuánto tiempo aparece?

Quienes planeen ver la película por Bad Bunny deben saber que su participación es un cameo breve, no un papel protagónico. El cantante aparece en una única escena con una duración de no más de dos minutos, así que hay que estar muy atentos para no perderse sus líneas.

¿En qué idioma se le escuchará?

Una de las particularidades más destacadas es que Bad Bunny prestará su voz al personaje en tres versiones distintas: Versión original en inglés, doblaje para Latinoamérica y doblaje para España.

En la versión original, es el único personaje que habla en español, conservando su inconfundible acento puertorriqueño. Según el codirector Andrew Stanton, la idea surgió porque descubrieron que Bad Bunny era un gran fan de “Toy Story”.

De hecho, durante la pandemia, el artista causó furor en redes sociales con una miniserie casera de videos humorísticos donde jugaba con sus propias figuras de Woody, Buzz y Forky . “No costaba nada preguntar”, dijo la productora Lindsey Collins, “y él dijo que sí”. El propio Tom Hanks calificó la elección como “un casting perfecto” .

Sobre la película

“Toy Story 5” encuentra a Woody y a sus amigos enfrentando su mayor desafío moderno: la tecnología.

La trama gira en torno a Lilypad, una tableta con forma de rana que se convierte en el nuevo “juguete” favorito de Bonnie, la dueña de los juguetes. Este dispositivo interactivo amenaza con robar la atención y la imaginación de la niña, poniendo en peligro el vínculo con sus juguetes clásicos. En el doblaje al español, la voz de Lilypad la pone la cantante mexicana Belinda.

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