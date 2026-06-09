Bad Bunny tuvo un breve encuentro con el papa en Madrid

Lo que comenzó como un rumor o una broma en redes sociales terminó por convertirse en una realidad. El papa León XIV y el artista puertorriqueño Bad Bunny mantuvieron un breve encuentro el lunes en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, según confirmó el Vaticano.

La cita tuvo lugar en el marco de la coincidencia de ambas figuras en la capital española. El sumo pontífice se encontraba en el recinto deportivo liderando un encuentro masivo con la comunidad diocesana de Madrid, mientras que el cantante de música urbana se encuentra en la ciudad con motivo de su gira “Debí tirar más foto tour”.

Según fuentes eclesiásticas, la reunión se desarrolló en un ambiente de estricto sigilo tras concluir el acto multitudinario del Papa. Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del artista— acudió al Bernabéu acompañado por su familia y un reducido grupo de personas de su entorno cercano.

El líder de la Iglesia católica saludó brevemente a la estrella musical y a sus acompañantes en las instalaciones del estadio antes de retirarse.

A pesar de la enorme expectación generada, la Santa Sede señaló que el encuentro se manejó con total discreción y que no se tomaron fotografías de ambos juntos.

El cruce de agendas ya había sido objeto de comentarios en los días previos. Incluso el propio arzobispo de Madrid, José Cobo, y el pontífice habían abordado con naturalidad la presencia simultánea de ambos en la capital, restando tintes competitivos y destacando la búsqueda espiritual de la juventud.

Aunque Bad Bunny plasma referencias místicas en sus letras y ha afirmado creer en Dios, no se define como un católico practicante, lo que otorga un carácter aún más singular a esta inesperada reunión.

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