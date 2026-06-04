Bad Bunny hace historia al figurar en el “Iconoclast 50” de Forbes

El cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa consolidándose como un representante de la música latina con gran impacto internacional. ¿Su más reciente logro? Ser incluido en la distinguida lista “Iconoclast 50” de la revista Forbes, la cual reúne a los líderes más influyentes de la actualidad.

De acuerdo con la publicación, esta selección celebra a aquellas personalidades que están transformando el panorama mundial y desafiando el status quo en áreas como: las finanzas, la tecnología, el entretenimiento y los medios de comunicación.

En este sentido, el intérprete de “MÓNACO” fue honrado por su histórica presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX en medio de un clima político tenso. A través de esta hazaña, Bad Bunny logró romper el récord de visualizaciones de su participación con más de 4 mil millones de reproducciones durante las primeras 24 horas dentro de todas las plataformas digitales.

Otro de los méritos que lo llevó a ser considerado por Forbes en su lista “Iconoclast 50” fue el material discográfico “Debí tirar más fotos”, que se convirtió en el primer disco completamente en español en ganar el galardón a “Mejor Álbum del Año” en los Premios Grammy 2026.

Además de Bad Bunny, en el listado también fueron incluidas personalidades como: Taylor Swift y Beyoncé. La primera por ser una de las compositoras más exitosas de la industria y por contar con un patrimonio valorado en $2 mil millones de dólares, mientras que la denominada “Queen B” figuró por convertirse en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria y por protagonizar una de las giras más exitosas del año pasado.

The Weeknd y la escritora J. K. Rowling, autora de la popular saga de “Harry Potter” también forma parte de la lista en el apartado de entretenimiento.

Bad Bunny y su nueva figura en el Museo de Cera de Madrid

Esta aparición de Bad Bunny en el listado de la distinguida revista surge a solo unos días de haber sido inmortalizado a través de una figura en el Museo de Cera de Madrid.

La obra en cera del puertorriqueño fue develada durante una ceremonia especial que tuvo lugar el 28 de mayo, a la cual asistieron decenas de fanáticos que no dudaron en capturar el momento con fotografías y videos que rápidamente acapararon las miradas en redes sociales.

“Se abre un nuevo capítulo en el Museo de Cera: llega Bad Bunny, el artista número uno del mundo que ha redefinido la música en español y la ha llevado a otro nivel”, destaca la publicación del recinto. “A partir de hoy, podrán cantar sus canciones, haceros fotos e inmortalizar el momento para siempre junto al artista del momento”

Seguir leyendo:

• Bad Bunny enfrenta demanda por la famosa “casita” de sus conciertos

• Bad Bunny es inmortalizado con su propia figura en el Museo de Cera de Madrid

• Bad Bunny le pondrá voz a uno de los personajes de Toy Story 5