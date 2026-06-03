Bad Bunny enfrenta demanda por la famosa “casita” de sus conciertos

Bad Bunny se encuentra en el ojo del huracán tras recibir una demanda por el uso comercial no autorizado de “La Casita”, la icónica estructura que decora el escenario de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que se ha convertido en el símbolo principal de sus espectáculos.

El demandante es Román Carrasco Delgado, un hombre de 84 años y residente de Humacao, Puerto Rico, quien afirma ser el propietario real y diseñador de la vivienda original en la década de 1960.

Según los términos de la demanda, Carrasco sostiene que el cantante, junto a tres empresas de producción musical, se ha beneficiado económicamente a su costa de manera ilícita y sin poseer contratos válidos.

El conflicto se remonta a finales de 2024, cuando el equipo del “Conejo Malo” solicitó permiso a Carrasco para utilizar su fachada con el único fin de grabar el cortometraje de su tema “Debí tirar más fotos”.

Sin embargo, la defensa del demandante alega que los productores se aprovecharon de la avanzada edad y analfabetismo del propietario para hacerlo firmar digitalmente en la pantalla de un teléfono celular. Al no saber leer ni escribir, nunca conoció el alcance del acuerdo comercial.

Lo que comenzó como una locación de video terminó transformándose en una réplica a escala real utilizada en grandes espectáculos, además de plasmarse en líneas de mercancía oficial y campañas publicitarias globales.

La masificación del diseño no solo generó millones en ganancias para el artista, sino que alteró la privacidad de Carrasco, cuya residencia real ahora es asediada por turistas y fanáticos.

Por el presunto engaño y enriquecimiento injusto, el demandante exige entre uno y seis millones de dólares por los daños.

Por el momento, ni Bad Bunny ni sus representantes legales han emitido declaraciones oficiales ante este reclamo judicial.

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