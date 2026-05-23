¿Quiénes fueron los primeros invitados de Bad Bunny en el inicio de su gira europea?

El inicio de la gira europea de Bad Bunny arrancó por todo lo alto en Barcelona, España, convirtiendo el Estadi Olímpic en el epicentro de la música urbana y el deporte.

El cantante puertorriqueño trasladó al continente europeo su icónica “Casita rosa”, una réplica de una vivienda tradicional de Puerto Rico que funciona como segundo escenario y área VIP exclusiva. En esta primera noche, el espacio se llenó de celebridades locales, encabezadas por las principales figuras del F.C. Barcelona.

El futbolista Lamine Yamal fue uno de los primeros en acaparar las miradas en los porches de la estructura, acompañado por su pareja, la influencer Inés García. La joven promesa no estuvo sola; la representación azulgrana fue masiva e incluyó a destacados jugadores de la plantilla como Robert Lewandowski, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Eric García y João Cancelo.

Además del ámbito deportivo, el plano televisivo estuvo representado por el presentador Marc Giró, a quien se le pudo ver elegantemente vestido con uno de sus característicos trajes integrándose en el ambiente festivo.

La gran sorpresa musical de la velada llegó de la mano del talento local. La artista catalana Bad Gyal revolucionó al público al subirse al escenario para cantar a dúo con Bad Bunny el éxito “Yo perreo sola”, para posteriormente adueñarse del micrófono en solitario e interpretar su tema Dame.

Con esta imponente lista de invitados, el “Conejo Malo” mantiene la tradición de sus anteriores shows de su residencia en Puerto Rico y Latinoamérica, donde delegaciones de la élite del cine y el deporte mundial se han congregado en su plataforma.

Barcelona ha dejado el listón muy alto en un tour europeo que promete seguir convocando a las mayores estrellas del panorama internacional.

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