Spotify prepara película del show de Bad Bunny en Tokio

La música de Bad Bunny sigue rompiendo barreras. Spotify anunció el lanzamiento global de “Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film”, una producción cinematográfica que documenta el primer show del cantante puertorriqueño en el continente asiático.

El estreno está programado para este 8 de abril en la plataforma, permitiendo que millones de seguidores revivan una noche que, hasta ahora, solo unos pocos privilegiados habían presenciado.

El evento original tuvo lugar en el Tipstar Dome Chiba, en Tokio, ante una audiencia exclusiva de poco más de 2,300 personas. El concierto formó parte de la serie Billions Club Live, una iniciativa de Spotify para homenajear a los artistas que han superado los mil millones de reproducciones.

Durante los 90 minutos de metraje, los espectadores podrán disfrutar de un repertorio que fusiona éxitos globales de Bad Bunny con clásicos de su carrera. Entre los temas más destacados se encuentra la interpretación de “Yonaguni”, en el que el público japonés coreó en español y japonés, y una versión inédita en salsa del tema “MIA”.

Además, el filme captura la aparición sorpresa del dúo Jowell & Randy para interpretar el clásico de reguetón “Safaera”.

La producción no solo se centra en la música, sino también en la conexión emocional entre Puerto Rico y Japón con una escenografía decorada con árboles de cerezo y banderas puertorriqueñas. “Este show es prueba de que la música no tiene idioma”, afirmó el artista durante la presentación.

A la cita asistieron figuras de la talla de Lisa de BLACKPINK, el artista Takashi Murakami y el creador de contenido Luisito Comunica.

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