Bad Bunny sorprendió a los trabajadores de una cafetería en Australia con un generoso regalo

A pocos días de sus esperados conciertos en territorio australiano, Bad Bunny ha demostrado que su éxito no solo se mide en listas de popularidad, sino también en gestos de humildad. El astro puertorriqueño se convirtió en tendencia este fin de semana tras visitar una cafetería local, donde dejó una marca imborrable en el personal.

El intérprete de “Monaco” acudió a The Rusty Rabbit, un popular establecimiento en el barrio de Darlinghurst, en Sídney. Según relataron los empleados del local a la revista Hola!, Benito Martínez Ocasio llegó de manera discreta acompañado por su equipo.

Tras disfrutar de un desayuno que incluyó panqueques y café, el cantante decidió retribuir la atención recibida de una manera extraordinaria.

Al momento de pagar la cuenta, Bad Bunny no solo dejó una generosa propina generosa propina de 100 dólares estadounidenses (aproximadamente 140 dólares australianos), sino que también entregó boletos VIP para su próximo show a los trabajadores que lo atendieron.

Los empleados, quienes inicialmente no lo reconocieron debido a su actitud sencilla y bajo perfil, quedaron en shock al descubrir la identidad de su cliente y recibir el acceso exclusivo para verlo en vivo.

El impacto de su visita no ha sido solo emocional; el dueño del café reportó un incremento del 94% en sus ventas tras conocerse la noticia. Una vez más, Benito demuestra que, detrás de la superestrella global, hay un artista que valora el trabajo y la calidez de su público.

