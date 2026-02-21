Bad Bunny despide a Willie Colón durante su concierto en Brasil: “Se fue una gran leyenda”

En medio de su exitosa gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció un sentido homenaje a una de las grandes figuras de la salsa, Willie Colón, quien falleció este 21 de febrero a los 75 años. El emotivo momento ocurrió durante su presentación en Brasil y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Ante el público brasileño, Bad Bunny detuvo el espectáculo para dedicar unas palabras al trombonista y compositor, reconociendo su inmenso legado musical. “Hoy se fue una grande leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario”, expresó el intérprete de “Titi me preguntó”.

“Decirle de parte mía y de los sobrinos, deseamos que descanse en paz Willie Colón, mucha fortaleza a su familia”, añadió mientras los asistentes le brindaban un cálido aplauso.

El cantante, conocido como “El Conejo Malo”, también quiso destacar la influencia perdurable de Willie Colón en las nuevas generaciones de músicos. “Mientras sigue existiendo, artistas como estos que están aquí, mantendrán la música y la salsa y todos los ritmos vivos”, afirmó, para luego preguntar al público: “Así que Brasil, ¿quieren bailar?”, cerrando la conmovedora pausa con la energía que caracteriza sus conciertos.

De esta forma, Bad Bunny se sumó a la larga lista de artistas que han lamentado la partida de “El malo del Bronx”.

En los últimos años de su vida, Colón se mostró critico hacia el reggaetón, la Academia de la Música e incluso con Bad Bunny. En una publicación de diciembre de 2025 acusó a la disquera del intérprete de ‘Yo Perreo Sola’ de tener bots para aumentar el número de reproducciones en Spotify.

El también conocido ‘Barón de la salsa’ falleció después de enfrentar problemas respiratorios. Las primeras pistas sobre su estado de salud se hicieron públicas el 17 de febrero, después de que un blog comunitario de Nueva York afirmara que estaba hospitalizado.

Después de varias noticias en línea, el propio Ruben Blades, el 20 de febrero, envió un mensaje de apoyo a su familia y, posteriormente, lamentó la muerte de quien fuera uno de sus compañeros en la música.

