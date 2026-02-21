Willie Colón: Famosos lamentan la muerte del reconocido músico

El mundo de la música ve a una estrella más apagarse al confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, cantante y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño que, desde la década de los 60 revolucionó el género de la salsa.

De acuerdo con el comunicado lanzado por su familia, el músico falleció a los 75 años este sábado 21 de febrero: “Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia“, revela el escrito.

Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre" Familia Willie Colón

Debido a esta irreparable pérdida, los seres queridos de Willie Colón han pedido respeto y privacidad para atravesar el proceso de duelo: “Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo“, se dijo.

A solo minutos de darse a conocer la noticia, las redes sociales se inundaron con comentarios de cariño en apoyo a los familiares, así como homenajes a la trayectoria del boricua por parte de sus colegas de medio artístico.

El mundo de la salsa reacciona a la muerte de Willie Colón

Victor Manuelle

Uno de sus más fieles admiradores y pupilos, el cantante Victor Manuelle, reflexionó sobre la influencia que el talento de Willie Colón ha tenido en el género de la salsa, lamentando su partida por lo que representa para las nuevas generaciones.

“Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, “El malo del Bronx” Willie Colón. Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa“, comenzó.

Con el corazón roto, recordó los momentos vividos junto a él dentro y fuera de la tarima: “Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia“, narró en su dedicatoria de Instagram.

Orquesta La Fuga

Una de las primeras agrupaciones en pronunciarse sobre el deceso fue “La Orquesta La Fuga”, desde su cuenta oficial de Instagram escribieron: “Su legado continuará enmarcado en cada letra, cada canción y cada concierto que el maestro nos pudo dar en vida, deseamos para él un descanso eterno en paz”.

Willie González

Mientras tanto, su compatriota y colega Willie González redactó un sentido mensaje de despedida para quien calificó como su mentor.

En el homenaje, difundido en sus plataformas digitales, el artista celebró la contribución del intérprete en la escena musica: “Hoy mi corazón está profundamente conmovido por la partida de un gigante de nuestra música, el maestro Willie Colón. Su legado marcó la historia de la salsa y abrió caminos para todos los que hemos tenido el honor de dedicar nuestra vida a este género. Fue inspiración, fue fuerza, fue identidad para nuestra cultura latina“, expresó.

