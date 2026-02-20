Rubén Blades reacciona con emotivo mensaje a los rumores de hospitalización de Willie Colón

El mundo de la salsa se encuentra en vilo tras los reportes sobre la salud del legendario música Willie Colón e incluso Rubén Blades envío su mensaje de apoyo a su colega.

Hasta el momento, el rumor que inició por la publicación Yonkers Voice News, un foro comunitario, y más adelante fue ampliado por la activista del género salsa Juana Peña en X; no ha sido confirmado ni por el artista de 75 años, ni por su equipo de representantes.

Las noticias señalan que el trombonista y cantante habría sido hospitalizado de emergencia el pasado el martes, 17 de febrero, en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York, debido a graves problemas respiratorios. Según las primeras versiones, el estado de salud del intérprete de ‘El gran varón’ sería delicado.

En medio de la incertidumbre y la espera de un parte médico oficial diferentes figuras se han pronunciado, entre esas Rubén Blades.

¿Qué dijo Blades?

A través de su cuenta en la red social X, el panameño de 77 años rompió su silencio para enviarle un mensaje de apoyo a su colega. El sorpresivo gesto llega después de un periodo marcado por la enemistad pública de ambos.

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio”, escribió Blades.

Acto seguido, añadió un mensaje lleno de humanidad: “No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”.

WILLIE COLON

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta… — Rubén Blades (@rubenblades) February 20, 2026

Sus palabras generaron una ola de reacciones entre los fanáticos, quienes destacaron la nobleza del gesto, dejando de lado las viejas rencillas para priorizar la salud del músico.

Una enemistad histórica que nació tras el éxito de ‘Siembra’

La relación entre Rubén Blades y Willie Colón es una de las más icónicas y, a la vez, una de las más dolorosas para la salsa. Juntos crearon en 1978 el álbum ‘Siembra’, considerado uno de los trabajos discográficos más exitosos e influyentes en la historia del género.

Sin embargo, la sociedad artística que comenzó en los años 70 y se extendió hasta 1993, se rompió y dio paso a un distanciamiento público.

El quiebre definitivo se evidenció en 2003, cuando, tras reunirse para celebrar el 25 aniversario del álbum, Colón acusó a Blades de adeudarle 115 mil dólares por un concierto en San Juan, Puerto Rico. Blades siempre se desligó de la deuda, señalando que el problema era con los organizadores del evento. Aunque la demanda se retiró en 2008 tras un acuerdo con la empresa organizadora, la relación quedó fracturada y Blades aseguró que no volvería a trabajar con él.

La polémica resurgió con fuerza en 2024, cuando Rubén Blades recibió un Grammy al Mejor Álbum Tropical por su producción ‘Siembra: 45° Aniversario’. Willie Colón reaccionó con decepción, expresando en ese entonces: “Hoy en día es inquietantemente fácil para otros replicar el álbum sin mi presencia. Y lo hicieron. Hoy tengo que presenciar dolorosamente un clon de trabajo galardonado sin reconocimiento a mi contribución en su creación”.

