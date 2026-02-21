Willie Colón y las polémicas que marcaron sus últimos años de vida

Willie Colón, cantautor de temas como “El Gran Varón” y “Pedro Navajas”, falleció a la edad de 75 años luego de permanecer hospitalizado en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York. Tras confirmarse la noticia, la escena musical ha hecho eco de su contribución al género de la salsa y celebrado el legado que deja a las nuevas generaciones.

Sin embargo, durante la fase final de su trayectoria, la figura artística de Colón contrastó cada vez más con las posturas que asumía públicamente. Esa imagen de libertad y consciencia adelantada a su época se vio eclipsada por una serie de discursos que hicieron crecer la brecha entre él y su público.

Su postura política que creo una brecha con la comunidad latina

Uno de los primeros golpes que atentó contra la imagen que el famoso amasó por décadas se dio gracias a su postura política. Sus perfiles en X y Facebook se convirtieron en el nuevo papel y pluma de sus ideas, aunque en esta ocasión la opinión pública no lo favoreció. Es así como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se convirtió en el blanco de sus dardos, mientras que Donald Trump obtuvo su respaldo incondicional en cada una de sus disputas en redes sociales.

Fue en noviembre de 2020 cuando su estrecha conexión con la comunidad latina, aquella a la que enorgulleció con su música desde sus inicios, se vio lastimada por un tuit en el que escribió: “Me levanté a las cinco de la mañana para no hacer fila. Sin afeitar, sin desayunar y sin peinarme… ¡Pero logré votar por Trump!”.

Parte de la estratégia de la izquierda es adoctrinar gente ignorantes o con problemas mentales como carne de cañon. Reclutan estos y los convirtienten en implacables soldados. Solo tienen que convencerlos que la oposición es su enemigo y logran tener un ejercito de robots… — Willie Colón (@williecolon) March 31, 2023 https://platform.twitter.com/widgets.js

Pese a la ola de críticas que obtuvo como resultado de su apoyo por el mandatario estadounidense, cuatro años más tarde publicó una imagen dirigida a figuras abiertamente críticas de Trump, tal como su ex amigo y colega Rubén Blades, Residente, Bad Bunny, Ricky Martin y Marc Anthony, justo cuando el republicano obtuvo su reelección.

Muchos de sus seguidores, quienes lo consideraban una imagen clave del activismo social a través del arte, comenzaron a cortar lazos.

¿Discursos con tinte anti-feminista?

A la par de su postura política, Willie Colón no tuvo reparo en expresar su opinión ante movimientos sociales que no siempre fueron bien recibidos por su audiencia.

Tal fue el caso de aquel video que lanzó en febrero de 2021, donde expresó: “Feminista mantenida es humillada por su madre trabajadora, ¡¡¡amamos los finales felices!!!”. Este señalamiento multiplicó las críticas en su contra, acusándolo de reforzar estereotipos y de “traicionar el espíritu contestatario que alguna vez definió su obra”, escribió un usuario.

El triunfo en los Grammy que nunca llegó y su ácida carta a la Academia: una crítica a la escena musical actual

Sus críticas se ampliaron al terreno institucional. En una fuerte carta abierta lanzada en redes sociales, despreció a los Premios Grammy al afirmar que sus miembros “no son latinos” y que premian “cualquier cosa” que les presenten.

Meses después, en diciembre de 2025, puso el foco en Bad Bunny al difundir imágenes en las que se le acusaba de manipular reproducciones en Spotify. A estos señalamientos sumó a Rimas Entertainment como responsable de inflar los números con bots.

Willie Colón señaló a Bad Bunny de usar BOTS en Spotify. Crédito: Claudio Cruz/Rodrigo Abd | AP

“RIMAS tiene programas automatizados (BOTS) que reproducen cada canción solo 30 segundos y pasan a la siguiente. Imagina 10 o 20 computadoras haciendo esto 24/7. Cualquiera aparece con millones de oyentes“, señaló el salsero.

La publicación no solo encendió el debate sobre la industria musical, sino que incluyó un ataque directo a los fans del artista, quienes atribuyeron su molestia a que, a pesar de sus once nominaciones al Grammy a lo largo de su trayectoria, nunca obtuvo el galardón, hecho que también reprochó en más de una ocasión.

La enemistad con Rubén Blades que nunca vio mejora

El distanciamiento definitivo entre Willie Colón y Rubén Blades tuvo lugar en 2003. Lo que parecía una noche de homenaje terminó en reproche, pues mientras celebraban el legado de “Siembra” en San Juan, Puerto Rico, el famoso acusó al panameño de no cumplir con el pago acordado, dejando al descubierto una fractura que iba más allá del escenario.

Esta guerra mediática y legal se vio maximizada cuando, en 2023, el álbum “Siembra: 45° Aniversario” fuese ganador a los premios Grammy en la categoría de “Mejor Álbum de Música Tropical”. ¿El motivo? Decidió revisitar el álbum, esta vez sin la presencia del boricua y con ayuda de Roberto Delgado y su Orquesta. Esto resultó en una grabación en vivo desde el emblemático Coliseo de Puerto Rico, durante un concierto celebrado en mayo de 2022.

Lejos de verse cerca una posible reconciliación, esta separación se prolongó durante más de dos décadas. Sería el propio Rubén Blades quien, al enterarse de la noticia de su hospitalización, extendió su apoyo al cantante y le dedicó unas palabras de pronta recuperación.

Desgraciadamente, un día después se confirmaría la noticia del sensible fallecimiento de Willie Colón, dejando un vacío en aquellos que siguieron de cerca su trayectoria, cantaron y bailaron con sus canciones y vibraron a través de su arte sin importar el paso del tiempo.

